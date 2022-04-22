يسرا تبدي سعادتها بـ مسلسل أحلام سعيدة: «فرحتي بيه متتوصفش»

عبرت الفنانة يسرا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل أحلام سعيدة للمخرج عمرو عرفة، في موسم الدراما الرمضانية الحالي، وذلك خلال تدوينة عبر حسابها بموقع «تويتر»، إذ كتبت: «فرحتي بالمسلسل ده متتوصفش، كل تفصيلة فيه وكل شخص شارك فيه له مكانة خاصة في قلبي، المكان كان مليان بروح حلوة وطاقة إيجابية ملهاش وصف».

ونشرت يسرا مقطع فيديو من احتفال فريق عمل مسلسل أحلام سعيدة بانتهاء التصوير، ووجهت الشكر لصناع العمل الدرامي خلال تدوينتها: «شكرا لكل حبايبي اللي شاركوني النجاح العظيم ده شكرا لكل واحد قدام وورا الكاميرا».

يسرا تكشف كواليس اختيارها لـ أحلام سعيدة في دراما رمضان 2022

وأكدت الفنانة يسرا أنها اختارت أن تطل على الجمهور بعمل كوميدي في موسم الدراما الرمضانية بعد تقديم عدد من الأعمال التراجيدية خلال السنوات الماضية مما سبب لها حالة من الإجهاد، لذا كانت ترغب في الخروج منها ودخول منطقة درامية مختلفة، وذلك خلال حوارها السابق لـ «الوطن»: «طلبت من المنتج جمال العدل أن أقدم عملًا كوميديًا هذا العام، وقال إن لديه بالفعل سيناريو للكاتبة والمخرجة هالة خليل، كان في الأصل سيناريو فيلم سينمائي ولكن القصة التي يتناولها قد نقدمها في مسلسل درامي».

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة والقنوات الناقلة

يًعرض مسلسل أحلام سعيدة حصريا على شبكة قنوات «ON»، في تمام الساعة الـ 8:25 مساءً، ويعاد في الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11 صباحًا، بينما تذاع في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل على قناة «ON دراما»، ويعاد مرتين، الأولى في الساعة السابعة صباحًا، والثانية في الـ 11:40 صباحًا.

يشارك في بطولة المسلسل للكاتبة هالة خليل والمخرج عمرو عرفة، مجموعة من الفنانين من بينهم يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، هشام إسماعيل ونبيل نور الدين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.