هالة خليل تنتهي من كتابة حلقات مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا وغادة عادل

انتهت الكاتبة هالة خليل من كتابة آخر حلقات مسلسل «أحلام سعيدة» للمخرج عمرو عرفة، والذي يجمع في بطولته النجمة يسرا مع الفنانات غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، معبرة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية والإشادات النقدية التي وصلتلها عن المسلسل حتى الآن، حيث وصفه البعض بواحد من أفضل الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني 2022.

وكشفت هالة خليل كواليس عملها على السيناريو الخاص بالمسلسل، خاصة أنها اعتذرت عن الإخراج مقابل العمل على التأليف، في تصريحاتها لـ «الوطن»، قائلة: «30 حلقة بالتأكيد كم كبير بدأت العمل عليهم بشكل هندسي ووضع خريطة للحلقات أين تبدأ وتنتهي، بالإضافة إلى تاريخ الشخصيات وأزماتها وصراعتها، فيجب أن أعيش الحالة الإنسانية واتكلم على لسان الشخصيات، كتابة المسلسلات تحتاج خطة بخلاف كتابة الأفلام».

هالة خليل: لا أحب «المنافسة» الرمضانية.. وأترجم الحياة إلى أفكار

وعبرت هالة خليل عن رفضها لفكرة «المنافسة» الرمضانية، «أتمنى أن نتراجع عن فكرة تكثيف الدرامي في رمضان وتوزيع خريطة الدراما على باقي العام الذي يكون خالي إلا من بعض الأعمال المعدودة».

وأكدت كاتبة «أحلام سعيدة» أن المسلسل لا يعتبر كوميديا في المقام الأول، ولكنه دراما إنسانية تم تقديمها بطريقة خفيفة، وأن الشخصيات التي جاءت ضمن الأحداث هي شخصيات حقيقية صادفتها بنفسها في الواقع، وهو ما تعتبره دافع الكتابة بالنسبة لها، موضحة: «بحب أترجم الحياة إلى أفكار».

قصة مسلسل «أحلام سعيدة»

وتدور أحداث المسلسل حول السيدة الأرستقراطية «فريدة»، التي تتعرض حادث يسبب لها حالة من الأرق، تنضم بسببها إلى مجموعة علاجية تتعرفه فيها على «شيرين»، و«ليلى»، تعاني كلامنهما من أرق ومشاكل في النوم لأسباب مختلفة، وتكون معا علاقة صداقة يواجهن من خلالها الحياة ومشاكلها.