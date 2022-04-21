يسرا تقرر مساعدة مي كساب في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 20

تطورات عديدة شهدتها أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 20، والتي بدأت بذهاب «شيرين» والتي تلعب دورها غادة عادل، إلى مقابلة المحامي «يحيى» ويجسد شخصيته نبيل نور الدين، وذلك كي يبحثا سويا عن حل لمساعدة «فريدة» والتي تقدم دورها يسرا، في توفير نفقات عمليتها الجراحية الخاصة بعودة نظرها مرة أخرى.

وتصاعدت الأحداث بعرض «يحيى» على «شيرين» شراؤه لسيارة «فريدة» دون علمها، ومن ثم أعطى الأولى شيكا بمبلغ 150 ألف جنيه، وهو ما سعدت به الأخيرة.

ملخص أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 20

وفي سياق آخر انتهت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 20، بقرار «فريدة» مساعدة «ليلى» وتلعب دورها مي كساب، وذلك بحجز عدة أيام لها وزوجها «حازم» والذي يجسد شخصيته الفنان نور محمود، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، كي يقضوا عدة أيام في عطلتهما سويا.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل، كل من يسرا، مي كساب، وغادة عادل، وشيماء سيف، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وعماد رشاد، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.