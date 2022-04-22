تحسن الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة وخروجه من المستشفى

طمأن الموسيقار أحمد أبو زهرة، جمهور والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة على حالته الصحية، والتي شهدت تحسنا بعد خضوعه لعملية جراحية في منطقة الحوض بسبب إصابته بكسر بها في 9 أبريل الجاري، ليخرج من المستشفى بعد أسبوعين من تلقي العلاج اللازم في العناية المركزة.

وقال أحمد أبو زهرة في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «بعد نجاح العملية التي قام بها سيادة اللواء الدكتور رؤوف العباسي والاهتمام والرعاية الممتازة في مجمع الجلاء الطبي، أحب أن أتوجه له بالشكر على إجراء العملية الصعبة للوالد بعبقرية، وسيادة اللواء الدكتور أحمد عبدالرؤوف بلاسي مدير مجمع الجلاء الطبي على الاهتمام والرعاية».

أحمد أبو زهرة يوجه الشكر للأطباء بعد تحسن حالة والده الصحية

كما وجه نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة الشكر لجميع العاملين في المستشفى، «وأشكر جميع العاملين بالمجمع وكل الدكاترة والممرضين والممرضات الذين أحاطوا بابا بحبهم واهتمامهم ورعايتهم طوال فترة وجوده بالمستشفى مما ساعد على تحسن حالته الحمد لله»، متابعا: «كما أتوجه بالشكر لكل من قام بالدعاء للوالد والاتصال للاطمئنان عليه والاهتمام بمتابعة حالته».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وتعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى كسر في منطقة الحوض، مارس الماضي، وتم نقله إلى العناية المركزة على مدار 5 أيام، وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لعلاج كسر الحوض، ولكن يتطلب الأمر استقرار في حالته الصحية.

وأعلن نجل الفنان الكبير خضوع والده للجراحة في يوم 9 أبريل الجاري، وتم نقله بعد ذلك إلى العناية المركزة، حيث أن العملية كانت تعتبر صعبة بسبب الحالة الصحية والتقدم العمري لـ«أبو زهرة»، ولكن بدأت حالته تشهد تحسنا ملحوظا على مدار الأيام الماضية.