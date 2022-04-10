تفاصيل الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة.. ما زال في العناية المركزة

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تفاصيل الحالة الصحية لوالده اليوم بعد خضوعه لعملية جراحية مساء أمس، فقال أحمد أبو زهرة لـ«الوطن» إن والده ما زال في العناية المركزة حتى الآن، بعد عملية تركيب الحوض.

وقال أحمد أبو زهرة إن والده بسبب التقدم العمري جعل العملية صعبة للغاية، وأشار إلى أن الأطباء يعدونه حيويا من ناحية الأجهزة الحيوية في الوقت الحالي.

لم يفق منذ يوم الأول سوى بضع دقائق

أما عن إفاقته فقال إنه لم يفق منذ اليوم الأول بعد دخوله المستشفى ولكن بعد العملية الجراحية بدأ يفوق 5 أو 10 دقائق ثم يعود مرة أخرى وذلك باستخدام المنومات وذلك لشدة الآلام التي يتعرض لها والده نتيجة العملية الجراحية، طالبا من الجميع أن يكثفوا الدعاء له في الوقت الحالي.