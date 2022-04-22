الداخلية الألمانية: أكثر من 369 ألف لاجئ من أوكرانيا مسجلون في برلين

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، استقبال برلين لأكثر من 369 ألف لاجئ من أوكرانيا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

العملية العسكرية الروسية تسفر عن ملايين اللاجئين

وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة على أوكرانيا منذ 58 يوما، بغرض حماية أمنها وحدودها القوميين من التمدد الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهو ما أسفر عن هروب ملايين اللاجئين الأوكرانيين إلى دول الغرب، فضلا عن مقتل وإصابة الآلاف.

ما دفع دول الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو لإجبارها على إنهاء تلك العملية العسكرية، وهو ما رأته روسيا حربا سياسية واقتصادية غربية ضد مصالحها ما دفع للرد بعقوبات مثيلة.