وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تتخطى 7 آلاف جنيه..تعرف على الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن عدد من ملتقيات التوظيف للشباب الباحثين عن الوظائف الخالية بمرتبات عالية، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، لتوفر وظائف بمرتبات تتخطى 7 آلاف جنيها.

واهتماما من بوابة «الوطن»، بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف والتي جاءت كالتالي:

وظائف شركة «فانتدج إيجيبت» للمشروعات السياحية والترفيهية

تنظم الشركة يوم مفتوح للتوظيف للعمل في بابا جونز، غدا السبت الموافق 23 أبريل في شبرا عمارات أغا خان بالقرب من محطة مترو المظلات، ويبدأ في تمام الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مدير مطعم، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي ولديه خبرة من عام إلى 5 سنوات.

2- مساعد مدير، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي، ولديه خبرة من عام إلى 5 سنوات.

3- مشرف مطعم، أن يكون لديه مؤهل عالي، ولديه خبرة من 1 إلى 5 سنوات.

4- كول سنتر، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي، ويكون لديه خبرة و بدون خبرة.

5 - عضو فريق، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط او طالب، ولديه خبرة و بدون خبرة.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في مدينة نصر ومصر الجديدة والتجمع وأكتوبر والرحاب والشروق ومدينتي.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 38 لوظيفة مدير مطعم.

- الحد الأقصى للسن 35 لوظيفة عضو فريق.

- تحديد موقف الجيش.

الحقوق والمميزات

- الراتب مجزي حسب كل وظيفة.

- تمنح الشركة للعاملين بدل وجبة.

- تمنح الشركة للعاملين بدل انتقالات.

- حوافز شهرية.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- تدريب مجاني وفرص للترقي.

وظائف شركة أشياء

وتنظم شركة أشياء يوم مفتوح للتوظيف غدا السبت الموافق 23 أبريل، في 20 شارع تاج الدين السبكي بأرض الجولف في مصر الجديدة، ويبدأ في تمام الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة 6 كساء، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مدير فرع Operation Manager، ويشترط أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 5 سنوات، بحد أقصى للسن 40 عام.

2- مسئول Digital marketing specialist، ويشترط أن يكون لديه خبرة أو بدون خبرة، والحد الأقصى للسن 30 عام.

3 مسئول Marketing Specialist، ويشترط أن يكون لديه خبرة أو بدون خبرة، والحد الأقصى للسن 30 عام.

-4 مسئول Senior Accountant، ويشترط أن يكون لديه خبرة أو بدون خبرة، والحد الأقصى للسن 30 عام.

5- مسئول Graphic designer، أن يكون لديه خبرة أو بدون خبرة، والحد الأقصى للسن 30 عام.

6 مبيعات داخلي Sales Indoor، خبرة أو بدون خبرة، والحد الأقصى للسن 35 عام.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة بشبرا ومدينة نصر، وفي القليوبية بالخصوص، والاسماعيلية.

- أن يكون المتقدم مؤهل عالي.

- أن يكون جيد فى اللغة الإنجليزية.

المميزات والحقوق

- الراتب حسب كل وظيفة و الخبرة من 3000 إلى 7000 جنيها.

- عدد ساعات العمل حسب كل وظيفة من 8 إلى 12 ساعة.

- عدد يوم إجازة فى الأسبوع.

- تأمين طبي واجتماعي.

وظائف سبينس فرع جديد فى مدينة نصر

تنظم سبينس يوم مفتوح للتوظيف يوم الخميس الموافق 28 أبريل من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساء، والعنوان أمام بوابة 2 من جراند مول وبالقرب من موقف العرب والقمر الصناعي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مراقب كاميرات، شرط الخبرة.

2- مشرف أغذية جافة، شرط الخبرة.

3- مشرف أمن، شرط الخبرة.

4- مشرف خضار و فاكهة، شرط الخبرة.

5- جزار، شرط الخبرة.

6- شيف جبن، شرط الخبرة.

7- منسق أرفف بالمخازن.

8- موظف أمن.

9- منسق أرفف بالصالة.

10- محضر طلبات.

11- كاشير.

12- مساعد كاشير.

13- موظف استلامات.

14 بائع جبن.

15 مساعد جزار.

16- بائع خضار و فاكهة.

17- منسق أسعار و ديكور.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في فرع مدينة نصر بالقرب من السراج مول.

- أن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي وبدون مؤهل يجيد الكتابة و القراءة.

- ذكور وأناث.

- حد أقصى للسن 35 عام.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- المرتب على حسب الخبرة.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- حافز علي مبيعات الفرع.

- فرص للترقي.