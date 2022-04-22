أول ظهور لـ أليك بالدوين وزوجته بعد تبرئته من قتل مديرة تصوير «Rust»

ظهر الممثل الأمريكي أليك بالدوين برفقة زوجته هيلاريا بالدوين، لأول مرة على السجادة الحمراء، منذ حادث هالينا هاتشينز مديرة تصوير فيلم «Rust»، التي أصابها الممثل بطلقة نارية بالخطأ أودت بحياتها، إذ حضر الثنائي الليلة الافتتاحية لمسرحية «Hangmen»، مساء أمس، وهي المرة الأولى التي يسير فيها الزوجان على سجادة معا منذ الحادث المأسوي.

محامو «بالدوين»: سلطته في الإنتاج تقتصر على الصياغة الإبداعية

وجاء ظهور أليك بالدوين وزوجته بعد ساعات من إعلان محاميه أن تحقيق أجرته ولاية نيومكسيكو برأ موكله من ارتكاب مخالفة في حادث إطلاق النار، مشيرًا إلى أن تقريره ذكر أن الممثل يعتقد أن السلاح به طلقات وهمية وليست طلقات حية، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

أصدر مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو، نتائج تحقيق استمر 6 أشهر في حادث إطلاق النار أثناء تصوير فيلم «Rust» في أكتوبر الماضي، لقد انتقدت شركة الإنتاج بسبب ثغرات أمنية «متعمدة» أدت إلى وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وغرمت الشركة 137 ألف دولار، وهو أقصى مبلغ ممكن.

ورداً على النتائج، قال محامو بالدوين، في بيان، إن سلطته في الإنتاج اقتصرت على الموافقة على تغييرات السيناريو والصياغة الإبداعية، وأنه ليس لديه أي سلطة على الأمور التي كانت خاضعة للتحقيق.

استمرار التحقيق في مقتل هالينا هاتشينز مديرة تصوير فيلم «Rust»

وجاء في البيان المنشور على حساب بالدوين على «إنستجرام»، «نحن نقدر أن التقرير يبرئ السيد بالدوين من خلال توضيح أنه يعتقد أن السلاح كان يحمل طلقات وهمية فقط، يسعدنا أن المسؤولين في نيو مكسيكو قد أوضحوا هذه القضايا الحاسمة».

وقال التقرير إن الجهة المنتجة للفيلم فشلت في منح الموظفين المسؤولين عن سلامة الأسلحة النارية وقتًا كافيًا لفحص الذخيرة المتلقاه للتأكد من عدم وجود أعيرة نارية حية، ويواصل مكتب شرطة مقاطعة سانتا في ومحامي مقاطعة سانتا التحقيقات الجنائية في وفاة مديرة التصوير.