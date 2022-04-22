إطلاق أول «توك توك» يعمل بالكهرباء في الدقهلية.. سرعته 50 كم

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، عن مبادرة إحلال السيارات والتوك توك التي تعمل بالبنزين إلي مركبات كهربائية صديقة للبيئة في إطار توفير الطاقة النظيفة التي لا تُلوِّث الغلاف الجوي مثل الكهرباء على خلاف الفحم والنفط التي تعمل على تلويث الغلاف الجوي فقد كان الإنسان سابقاَ يستغل مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز والفحم لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعية لكنه يضر بالبيئة من خلال خروج دخان ملوث للهواء.

رئيس السنبلاوين يعاين أول توك توك يعمل بالكهرباء

وأكدت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، في بيان لها، أنه توجب الأمر للبحث عن مصادر أخرى للطاقة تشبع على العموم نفس احتياجات الطاقة التقليدية وتساهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 ، ولذلك قام المحاسب متولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمعاينة أول توك توك يعمل بالكهرباء في مدينة السنبلاوين ذو الثلاث عجلات ومرخص.

التوك توك الكهربائي سرعته 50 كيلو متر في الساعة

وأوضحت أن التو توك يسير في الشحنة الواحدة ما يصل إلى 150 كيلو متر وتكلفة الشحنة الواحدة لا تزيد عن 15 جنيها شحن كهرباء وهو بديل آمن للتوك توك العادي خاصةَ في القرى والسرعة لا تزيد على 50 كيلو متر في الساعة ولا يصدر عنه أي أصوات ولا يخرج منه أي أدخنة

وقال المحاسب متولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إن أهمية استخدام المركبات والسيارات الكهربائية في أنها لا تعتمد على استخدام البنزين ومن ثم توفر على الدولة المليارات من العملة الصعبة التي يتم إنفاقها لاستيراد البنزين وغيره من المحروقات كما أن هذه المبادرة سوف تساهم إلى حد كبيرفي توفير فرص عمل للشباب حيث أن تصنيع السيارات الكهربائية وتجميعها يتم في مصر من خلال الهيئة العربية للتصنيع وهو ما يساهم في توفير العديد من الفرص للعمل بالمجالات المختلفة