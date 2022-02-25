عزل مدير مستشفى السنبلاوين العام بعد مصرع ممرضة إثر سقوط «مصعد»

أعلنت محافظة الدقهلية، عزل مدير مستشفى السنبلاوين العام، وذلك على خلفية سقوط أسانسير المستشفى اليوم الجمعة، مما أسفر عن وفاة ممرضة وإصابة ممرضة أخرى من العاملات بالمستشفى.

لجنة لمعاينة آثار حادث سقوط مصعد

وانتقل متولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف أولا بأول على الطبيعة من داخل المستشفى واتخاذ اللازم فورا، وتقرر إحالة جميع المسئولين عن مصعد المستشفى وتشغيله وصيانته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية والتأديبية.

تشكيل لجنة لمتابعة مصاعد المستشفيات

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الميكانيكا بمديرية الإسكان، وعضوية مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وأعضاء مختصين من مديرية الصحة والقوى العاملة، والحماية المدنية، وإدارة المصاعد بديوان عام المحافظة، لتقوم بالمرور على جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والمراكز الطبية المتخصصة، والتأمين الصحي بنطاق المحافظة لفحصها على الطبيعة، والوقوف على أعمال الصيانة الدورية لها، ومدى كفاءتها وانتظام العمل عليها من خلال نوبتجيات للتشغيل، على أن تعرض اللجنة تقريرها فور انتهاء عملها خلال عشرة أيام من تاريخه لاتخاذ ما يلزم بشأنه حرصا على سلامة الجميع.