إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» على الطريق الزراعي ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب توك توك أمام عزبة عوض الله بمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب «توك توك»

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام عزبة عوض الله التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم سناء عبدالتواب جميل، 25 سنة، وجنة جمعه عبدالله، 3 سنوات، وفاطمة السيد أحمد، 21 سنة، وأحمد مصطفى سيد، 14 سنة، وجميعهم مصابين بجروح و كدمات، وعبير جابر عبد المولى، 26 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، بسرعة تقديم العلاج اللازم للمصابين داخل قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.