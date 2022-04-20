التجارة تحدد 3 عوامل لبدائل التوك توك.. منها «صديقة للبيئة»

ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماع اللجنة المشكلة لوضع قواعد وآليات إحلال المركبات ذات الثلاث عجلات «توك توك» بسيارات نقل ركاب صغيرة آمنة وحضارية، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، واللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي مختلف الجهات والوزارات المعنية أعضاء اللجنة.

بدائل لـ التوك توك بـ«الطاقة النظيفة»

وقالت الوزيرة، إنّ اللجنة استعرضت نماذج للبدائل المقترح استخدامها كبديل عن التوك توك، خاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنّ هناك عروض مقدمة من وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الاعمال العام، لإتاحة سيارات بديلة للتوكتوك، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة سواء المحلية أو العالمية.

وأوضحت جامع أن هناك 3 عوامل رئيسية لا بد من توافرها بالمركبة البديلة للتوكتوك وهي أن تكون صديقة للبيئة وسهلة الحركة مثل التوك توك وأن تراعي الابعاد الأمنية، من خلال إدخال هذه المركبة في منظومة التراخيص المرورية، فضلا عن توفير عوامل الأمان للركاب بالمركبة البديلة.

مواصفات قياسية لتيسير إنتاج مركبات بديلة للتوكتوك

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنّ الاجتماع أكد أهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لهذه النوعية من المركبات، والتي تتضمن الاشتراطات الفنية المطلوبة للتيسير على الشركات المصنعة في عملية الإنتاج، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص.

من جانبه، أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنّه جار حاليا التفاوض مع إحدى الشركات العالمية في مجال إنتاج وسائل النقل، لإنتاج توك توك «3 ركاب» يعمل بالطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنّ هذه المركبة ستتوفر بها العديد من المزايا، سواء من حيث صغر الحجم، وهو ما يتناسب مع طبيعة المناطق التي يُستخدم بها التوك توك حاليا، إلى جانب أنّها تعتمد على الطاقة النظيفة، فضلا عن إمكانية تتبعها إلكترونيا، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

يذكر أنّ وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.