محافظ أسيوط: توريد 50 طن قمح لـ 30 صومعة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توريد 50 طن و693 كيلوجرام من محصول القمح دون معوقات في عملية التوريد من إجمالي مساحة 54 ألف فدان تم حصادها حتى الآن، مؤكداً على انتظام عملية توريد القمح لـ 30 صومعة وهنجر وشون موزعة بمراكز وقرى المحافظة.

تشديدات على جودة الأقماح

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة عملية التخزين في الشون والصوامع للتأكد من حسن تخزين المحصول واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المحصول، والتزام الموردين بتعليمات وضوابط توريد محصول القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء عملها بالشكل اللازم.

توفير كافة سبل الدعم للمزارعين

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، موضحاً أن غرفتي الأزمات وعمليات المحافظة تتابعان عمليات التوريد يوميًا لتذليل أية عقبات ورفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها و الأقماح التي تم توريدها كما تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديريتي التموين والزراعة وتكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد عن طريق لجان تم تشكيلها خصيصاً لهذا الشأن، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تم وضعها والتأكد من جودة وسلامة الأقماح الموردة فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

زراعة أسيوط: أعمال التوريد جارية على قدم وساق

وأوضحت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن أعمال التوريد جارية على قدم وساق وفقاً للمساحات التي حصادها وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 229 ألف و670 فدان.

خطوات جادة لتوفير حوافز دعم للمزارعين

وأشارت إلى اتخاذ خطوات جادة وتوفير حوافز ودعم مادي للمزارعين وصرف حصة أسمدة مدعمة لأصحاب المساحات الكبيرة التي يتم توريدها وغيرها من الحوافز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية، وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، موضحة أن أبواب الصوامع والشون وأماكن التجميع ستظل مفتوحة وحتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والتعامل مع أي شكاوى قد تظهر خلال موسم الحصاد والتوريد.

تشكيل لجان لتحديد درجة النظافة والشوائب

قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم تشكيل لجان للتواجد في الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد وتحديد درجة النظافة والشوائب والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولاً بأول، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موضحاً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وهو ما يظهر جلياً في الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قام في وقت سابق بتفقد ومتابعة أعمال حصاد القمح للوقوف على أعمال الحصاد وتوريد القمح للمطاحن والصوامع.