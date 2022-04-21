محافظ أسيوط يوزع مساعدات للأسر الأولى بالرعاية بـ3.3 مليون جنيه

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حزمة مساعدات متنوعة ومشروعات مدرة للدخل للأسر الأولى بالرعاية بإجمالي تكلفة 3.3 مليون جنيه، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبتمويل من بنك قطر الوطني الأهلي في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، وأحمد جاد مدير الدعم الفني بمجموعة فروع بنك قطر الوطني الأهلي بأسيوط، وبيشوي محب مدير ائتمان فروع بنك قطر الوطني الأهلي بأسيوط، وعدد من مسؤولي الجمعيات الأهلية الشريكة والمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم كلمات الحضور، وتسليم المساعدات للمستفيدين من الأسر والجمعيات الأهلية وعرض نموذج ناجح لأحد مشروعات المؤسسة، الذي تم خلال الشهر الماضي.

تقديم خدمات أفضل للمواطنين

وأشاد محافظ أسيوط بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين من بينها مؤسسة مصر الخير والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أنه لن يتوانى عن تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تلك المؤسسات؛ لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وتمنى مزيدا من التعاون والتنسيق لتنفيذ مثل تلك المبادرات والفعاليات لتطوير الخدمات وتوفير الرعاية للمواطنين، خصوصًا الأكثر احتياجًا داعيًا جميع المستفيدين ببذل الجهود والمثابرة؛ للوصول إلى النجاح المأمول بتوفيق الله.

250 ألف جنيه لمتضرري الحرائق

وأضاف محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط أن المؤسسة تشارك في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بتقديم عدد من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية ومشروعات مدرة للدخل، مؤكدا توزيع 40 مشروعا مدرا للدخل للمستفيدين من قرى مركز ساحل سليم بقيمة تصل إلى مليون جنيه فضلاً عن توزيع مستلزمات منزل ومساعدات لـ 25 أسرة من متضرري الحرائق والأمطار والطوارئ خلال الفترة الماضية تصل قيمتها 250 ألف جنيه.

وأكد تسليم كارت الخير لـ 9600 حالة فئة 200 جنيه لـ 52 جمعية أهلية لصرفها وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية منتشرة بقرى 11 مركز على مستوى المحافظة من خلال منفذ الشركة المصرية للسلع الغذائية وتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، بإجمالي تكلفة تصل إلى مليون و800 ألف جنيه.

ونوّه بعرض نموذج ناجح لأحد مشروعات المؤسسة الذي تم خلاله تدريب 22 فتاة بمركز ديروط على مشروع «خياطة»، وتسليمهن ماكينة خياطة بتكلفة تصل إلى 250 ألف جنيه.

وفي نهاية اللقاء، تم تسليم دروع تذكارية من مؤسسة مصر الخير إلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.