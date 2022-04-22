السيسي يتفقد تطوير طريق «القاهرة - السويس»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس، بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا، والطريق الدائري الأوسطي الذي يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذى يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذي يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

معلومات عن طريق السويس

طريق السويس يبلغ طوله 109 كم ويحتوي على 24 كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين وإنهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات.