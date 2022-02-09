"اكستريم لاند" .. أكبر مركز ترفيهي لطلعت مصطفى في شرق القاهرة ( فيديو )

في حفل كبير، أطلقت مجموعة طلعت مصطفى شارة افتتاح "اكستريم لاند"، أكبر مركز ترفيهي للعائلة، في "أوبن آير مول" مدينتي. ويضم المركز الترفيهي مجموعة من أحدث الألعاب الالكترونية والكرنفالية المفضلة للأطفال والشباب، فضلا عن باقة متنوعة المطاعم والكافيهات الشهيرة، لتقديم تجربة ممتعة ومتكاملة لكافة أفراد الاسرة ، ليكون بمثابة أكبر مركز ترفيهي في شرق القاهرة.

وحضر حفل الافتتاح قاطني مدينتي الذين تفاعلوا مع الفقرات والعروض الفنية، وسط أجواء من السعادة والبهجة والاستمتاع، خاصة بفقرة الالعاب النارية التي أضاءت سماء مدينتي.

ويعد "أوبن آير مول " واحداً من وجهات التسوق المفضلة لما تملكه من تصميم عصري والفريد من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية .

وتبذل مجموعة طلعت مصطفى جهود متواصلة لتوفير كافة الخدمات التجارية والترفيهية في كافة مشروعاتها حيث شهد "أوبن آير مول" في ديسمبر الماضي، افتتاح منطقة" فوود هول"، التي تضم أكثر من ٣٠ مطعما من أشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والدولية، لتتوافق مع كافة الأذواق، وتم تجهيز "فوود هول" على أعلى مستوى من المواصفات .