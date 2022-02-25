السيسي: عملنا تعدد لوسائل الانتقال من شرق القاهرة بشكل مريح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، إن طريق السويس يعد محورا يربط الشرق بالغرب ويربط شرق القاهرة بامتدادها في التجمع والسويس والعاصمة الجديدة والمدن القريبة منها.

كوبري سمير غانم يربط محور شينزو آبي وحتى التجمع الأول

وأضاف «السيسي» موجها حديثه لأحد المهندسين العاملين بتنفيذ محور حسب الله الكفراوي، أن كوبري سمير غانم يربط محور شينزو آبي وحتى التجمع الأول.

وتابع: «اللي عاوز أقوله إحنا مش بنقول للناس إن إحنا ربطنا بس كده، لكن إحنا عملنا تعدد وتنوع لوسائل الانتقال من شرق القاهرة بشكل مريح جدا بحيث إننا قربت».

وواصل: «الناس النهارده وهي بتتحرك من وسط القاهرة في اتجاه شرقها مش بس يبقى عندها مثلا محور السويس أو مثلا محور المشير طنطاوي، لأ ده أنا عملت محور فريال أشرف وعملت محور عمر سليمان ومحور حسب الله الكفراوي».

واستكمل: «الناس لازم تعرف إحنا عملنا محاور كتير ليه، عشان أوزع حجم وكثافة العربيات الكتيرة اللي القاهرة مش بتستوعبها على الأقل في المنطقة دي، ويبقى الناس عندها أكتر من مسار حركة يخدم لكل واحد طبقا لأقرب نقطة له أو لسكنه أو عمله».