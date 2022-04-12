آخر مستجدات أعمال إنشاء محطات القطار المكهرب بمدن شرق القاهرة

واصلت الأجهزة المعنية بمدن شرق القاهرة « بدر، والشروق، والعبور»، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مجهوداتها للانتهاء من جميع الأعمال المرتبطة، بمشروع القطار المكهرب.

«الوطن»، ترصد خلال التقرير التالي أبرز مستجدات الأوضاع بالمشروعات وهي كالتالي:

1 - أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من جميع أعمال المرافق وأعمال الأسفلت للطرق المؤدية لمحطات القطار المكهرب، بمدينة «بدر»، وذلك بالتزامن مع التشغيل التجريبي للقطار، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مشروعات المرافق والطرق المؤدية إلى محطات القطار الكهربائي بالمدينة.

محطات جديدة بمدينة بدر وحدائق العاصمة

2 - مدينة بدر بها محطتان وهما: «محطة بدر بالحى الخامس ومحطة الروبيكى بالحى السابع»، فيما تتمتع مدينة حدائق العاصمة، بوجود محطة لخدمة سكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا بخلاف ورش الصيانة والتي تم الانتهاء تماماً من الطرق المؤدية إليها، للتيسير على المواطنين، من رواد مدن شرق القاهرة .

سرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدة

3 - المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، يتفقدون بشكل دوري، الأعمال بمشروعات المرافق بمنطقة التوسعات الشرقية شرق طريق الروبيكى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدة، واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق، خاصة بالتزامن مع بدء انتقال العاملين بالحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة .

4 - المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أعلن الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت بمحور الشهيد خالد مغربي، مؤكداً أن المحور يعد أهم محاور الطرق الجاري إنشائها في مدينة الشروق نظراً لما يحققه من ربط قطاعي المدينة بصورة مباشرة، وكذا موازاته لمسار مشروع القطار الكهربائي (L.R.T)، ما يساهم فى تيسير انتقال سكان القطاع الشرقي من وإلى محطة القطار الكهربائي الخاصة بخدمة المواطنين بمدينة الشروق، مشيراً إلى أن المحور يمر بشمال المدينة للربط بين المدخلين 1، 2 بطول 4 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، شاملاً كافة أعمال التخطيط واللافتات الإرشادية، والإنارة العامة وخلافه .

جيل جديد من المدن الجديدة بمميزات غير مسبوقة

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شدد على أهمية هذا المشروع فى الإسراع بتنمية مدن شرق القاهرة، وتقديم خدمة نقل جماعي متميزة لساكنيها، ومرتاديها، مشيرا إلى أن مصر فى إطار الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتمتع أهلها بجيل جديد من المدن الجديدة، بمميزات غير مسبوقة، وهذا بخلاف منظومة نقل جماعي متطورة، تحقق أعلى مستوى من الأمان، والخدمة العالية لمرتاديها من المواطنين .