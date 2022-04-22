توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. نشاط للرياح وسقوط أمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدًا السبت طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 25 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 25 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.