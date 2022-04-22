درجات الحرارة اليوم 21 رمضان في محافظة سوهاج.. منخفضة ليلا

تشهد محافظة سوهاج اليوم الجمعة 21 رمضان طقس حار، إثر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، عقب انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية.

درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج

تسجل درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج 34 درجة مئوية للعظمى بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا إذ تسجل 17 درجة مئوية للصغرى.

حار نهارا بارد ليلا.. ملخص طقس محافظة سوهاج غدا

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة بداية اليوم ويستمر خلال الفترة القادمة، لتسود أجواء مائلة للحرارة نسبيًا على محافظة سوهاج، وعلى شمال البلاد خلال ساعات النهار بينما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

نصائح وتوقعات هيئة الأرصاد المصرية

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المصرية بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي، مع توقع عدم وجود أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس لمدة أسبوع قادم.

وتسجل درجات الحرارة فى جنوب الصعيد غدا الجمعة 21 رمضان 37 درجة مئوية للعظمى و21 درجة مئوية للصغرى فى طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

درجات الحرارة على شمال الصعيد

بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 31 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية، في طقس عتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

نشاط رياح على فترات متقطعة من اليوم

بينما تشهد القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية اليوم 21 رمضان نشاط رياح على فترات متقطعة من النهار.