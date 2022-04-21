توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يتراوح الارتفاع بين 3 لـ4 درجات، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 37 لـ39 درجة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس سيكون معتدل ليلا، على جميع محافظات ومدن الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة بين 12 لـ14 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 25 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.