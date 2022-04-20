«الأرصاد» تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. والحرارة تصل لـ26 درجة

أكدت الأرصاد الجوية وجود انخفاض في درجات الحرارة على جميع المحافظات، وذلك من خلال توقعات الطقس 72 ساعة المقبلة على مدن الجمهورية، حيث تستمر الأجواء الربيعية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيظل معتدلًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث يسود طقس ربيعي معتدل خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، فى حين يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 ابريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.