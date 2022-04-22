وسائل إعلام أمريكية: صور تظهر 300 حفرة بجوار مقبرة غرب «ماريوبول» الأوكرانية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن صورا لـ الأقمار الصناعية كشفت وجود 300 حفرة قرب مقبرة غرب مدينة «ماريوبول» الساحلية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الصور أظهرت توسعا بمقبرة ضخمة في ضواحي المدينة.

المقبرة الضخمة تم حفرها غرب «ماريوبول» خلال مارس الماضي وأبريل الجاري

وأضاف وسائل الإعلام الأمريكية، أن المقبرة الضخمة تم حفرها غرب «ماريوبول» خلال مارس الماضي وأبريل الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

من جانبها، تمكنت القوات الأوكرانية، في جنوبي البلاد من إحباط هجومين للقوات الروسية، حاولت التقدم إلى الحدود الإدارية لمنطقة «ميكولايف»، وبلغ إجمالي خسائر القوات الروسية، 51 جنديا و 14 وحدة عسكرية

أوكرانيا: الوضع في «خيرسون» و«ميكولايف» ظل متوترا

وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوضع في «خيرسون» و«ميكولايف» ظل متوترا بشكل متزايد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى أن عشرات العسكريين الأوكرانيين يتدربون في بلاده على استخدام عربات مدرعة، مشيرا إلى أن «لندن» تدرب أوكرانيين في بولندا على استخدام أنظمة دفاع جوي. وبعد إكمال التدريب، سيعود الجنود الأوكرانيين إلى بلادهم مع 120 عربة مدرعة.

بدوره، قال رئيس المجتمع الإقليمي في زيلينودولسك، دميترو نيفيسيلي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بعد انتهاك «موسكو»، اتفاق الممر الإنساني من منطقة خيرسون ، تمكن 94 شخصًا فقط من مغادرة القرى الاوكرانية في المنطقة، إلى منطقة «دنيبروبتروفسك» بأنفسهم.

من جانبها، قالت رئيسة قسم الكوادر بوزارة داخلية جمهورية «لوجانسك» الشعبية، يوليا رومانتشوك، إن 33% من العاملين بالشرطة الأوكرانية في المنطقة تنتقل للخدمة في سلك شرطة الجمهورية، موضحة: تم تعيين 29 شخصا منهم، ولا يزال 10 آخرون ينتظرون صدور قرار التعيين.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، خلال زيارة عمل إلى واشنطن ، حيث التقى برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأعضاء الكونجرس الأمريكي، إن بلاده بحاجة إلى مساعدة مالية لدعم النازحين داخليا، وكذلك لإزالة الألغام من أراضيها.

السلطات الألمانية: مساعدات إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا بقيمة 37 مليون يورو

وفي سياق متصل، أشارت السلطات الألمانية، إلى مساعدات إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا بقيمة 37 مليون يورو، فيما قالت وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الألمانية، سفينيا شولتسه، إنه سيتم استخدام هذه الأموال لبناء المساكن وترميم شبكة الكهرباء.

من جاننبه، أشار مسؤول في «البرلمان الفنلندي»، إلى أن بلاده ستتقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في الأسابيع المقبلة.

بدوره، قال سفير موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن قرار منظمة الدول الأمريكية تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لدى المنظمة، خطأ جسيم، مضيفا في بيان، إن المنظمة أصبحت أضعف اليوم.

روسيا: شركاء موسكو في أمريكا اللاتينية يتعرضون لضغط غير مسبوق من واشنطن

وأوضح أنطونوف أن بلاده تدرك أن شركاء موسكو في أمريكا اللاتينية يتعرضون لضغط غير مسبوق من واشنطن وأتباعها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الشخص الذي يحكم بلاده حاليا، جو بايدن، لا يدرك بالفعل ما يحدث، مشددا على أنه كان زعيما صلبا.

وأوضح ترامب، خلال مشاركته في فعاليات السنوية في فلوريدا، أنهم قالوا دائما إنه كان لطيفا مع روسيا ولطيفا جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار رئيس الولايات المتحدة السابق، إلى أن الشخص الوحيد الذي لا يعتقد أن هذا صحيح هو بوتين.

وأشار ترامب إلى أنه يجب الاهتمام بالاقتصاد الداخلي للولايات المتحدة وليس بالشؤون الجيوسياسية، موضحا أن هذه أخطر فترة في التاريخ الأمريكي، مشيرا إلى أن قيادة بلاده الحالية لا تحظى بالاحترام ولا يخشاها أحد في العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن العالم يتعرض للخطر بسبب القوة الهائلة للأسلحة الحديثة.