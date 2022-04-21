سقوط ماريوبول.. بوتين يهنئ القوات الروسية وبايدن يشكك «لا دليل»

بينما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهنئة للقوات الروسية بعد إعلانها «تحرير» مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية، بعد نحو شهرين من القتال، شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ما أعلنته روسيا عن تحريرها المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية، قائلا في كلمة متلفزة له اليوم، إنه لا دليل بعد على سقوط ماريوبول بالكامل، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

سقوط ماريوبول.. وفلول القوميين الأوكران مطوقون بمصنع آزوفستال

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، اليوم، بـ«تحرير مدينة ماريوبول»، التي وصفها بأنها عاصمة كتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة، حيث حوصر نحو ألفي مسلح بمنطقة مصنع أزوفستال في المدينة.

وفيما يتعلق بـ سقوط ماريوبول قال وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع مع بوتين، اليوم الخميس «تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية»، مضيفا أن «فلول التشكيلات القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب مطوقون بشكل كامل في منطقة المصنع».

وكشف شويجو عن أنه خلال لحظة تطويق ماريوبول، كان عدد القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في المدينة، يبلغ حوالي 8100 فرد، مشيرا إلى أنه خلال تحريرها تم القضاء على أكثر من 4000 منهم، واستسلم 1478 آخرون، فيما تم تطويق المجموعة المتبقية التي تضم أكثر من 2000 مسلح، في منطقة آزوفستال الصناعية.

بوتين يلغي خطة اقتحام أزوفستال ويأمر بإحكام الحصار عليه

وبينما قال شويجو إن القوات الروسية بحاجة إلى 3 أو 4 أيام إضافية لإكمال العمل في آزوفستال، أعرب بوتين عن اعتقاده بأن اقتحام منطقة أزوفستال الصناعية المحصنة أمر غير مجد، وأمر بإلغاء خطط الاقتحام، انطلاقا من اعتبارات إنقاذ أرواح الجنود الروس، وأوعز بدلا من ذلك بإحكام الطوق على أزوفستال، وعدم السماح ولا حتى لذبابة بالمرور، حسب تعبيره.

ويعتبر خبراء أن سقوط ماريوبول في أيدي القوات الروسية، بمثابة جائزة كبرى لروسيا، حيث سيمكنها ذلك من فتح ممر بري بين قواتها في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها منذ 2014، وإقليم دونباس الذي تسعى حاليا للسيطرة عليه بالكامل.