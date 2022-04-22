الولايات المتحدة تنفي إعلان روسيا تحرير ماريوبول.. «معلومات مضللة»

نفى مسؤولون في الولايات المتحدة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته حررت مدينة ماريوبول الساحلية، ووصفها بأنها معلومات مضللة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إيجاز صحفي: «نحن نتفهم أن القوات الأوكرانية تستمر في التمسك بموقفها وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن عرض الرئيس بوتين ووزير دفاعه لوسائل الإعلام التي رأيناها في الساعات الأخيرة هو حتى المزيد من التضليل من قواعد اللعبة البالية».

الوضع في مصنع أزوفستال قريب من الكارثة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر هذا الإعلان على الرغم من اعتراف وزير دفاعه بأن الجيش الروسي لا يزال يقاتل الآلاف من القوات الأوكرانية التي لا تزال مختبئة في مصانع الصلب فإن الوضع «قريب من الكارثة»، وفقًا ليوري ريجينكوف الرئيس التنفيذي لشركة «ميتينفست هولدنج» التي تمتلك مصانع الصلب.

وقال ريجينكوف: «عندما بدأت الحرب، قمنا بتخزين مخزون جيد من الطعام والماء في الملاجئ والمرافق في المصنع ، لذلك كان المدنيون لبعض الوقت قادرين على استخدامها والبقاء على قيد الحياة بشكل أساسي، ولسوء الحظ ، تميل كل الأشياء إلى النفاد، خاصة الطعام والضروريات اليومية. أعتقد الآن أنه قريب من وقوع كارثة هناك».

مستشار الرئيس الأوكراني: الروس فشلوا في الاستيلاء على مصنع أزوفستال

من جانبه، قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني ، إن روسيا قررت إغلاق المصنع وحصاره لأنها لا تستطيع الاستيلاء عليه بالقوة، فهم لا يمكنهم الاستيلاء على أزوفستال، لقد فهموا ذلك وتكبدوا خسائر فادحة هناك، بينما يستمر المدافعون عنا في التمسك به.

وأضاف أريستوفيتش في إفادة إعلامية أن القرار يمكن تفسيره أيضًا من خلال حقيقة أنهم نقلوا جزءً من قواتهم من ماريوبول إلى الشمال من أجل تعزيز القوات التي تحاول تحقيق هدفها الرئيسي عند حدود منطقتي دونيتسك ولوهانسك.