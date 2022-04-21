بوتين للجيش الروسي: لا تسمحوا لذبابة بدخول مصنع أزوف ستال

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، اجتماعا مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، والذي أعلن خلاله السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول ذات الأهمية الإستراتيجية، لكن الأهم كان قرار الرئيس الروسي بعدم اقتحام مصنع أزوف ستال، الذي يتم حصار عدد من القوات الأوكرانية وعناصر كتيبة أزوف المتشددة داخله.

وبحسب قناة روسيا اليوم، فإن الرئيس بوتين يرى أنه لا حاجة أو أهمية لاقتحام المصنع، لكنه وجه في الوقت ذاته قوات الجيش بإحكام الطوق أو الحصار على القوات المتواجدة في المصنع، بحيث لا تقدر حتى ذبابة على المرور منه.

بوتين: لسنا بحاجة لاقتحام أزوف ستال بل علينا الحفاظ على صحة جنودنا

وقال الرئيس الروسي إن موسكو ليست بحاجة لاقتحام هذه المنطقة الصناعية والدخول إلى سراديب تحت هذه المنشآت وفقدان أرواح من القوات الروسية، مضيفا: «يجب الحفاظ على صحة وأرواح جنودنا».

وأكد بوتين في الوقت ذاته على أن موسكو ستضمن المعاملة اللائقة لجميع الجنود الأوكرانيين المحاصرين داخل أزوف ستال، إذا قرروا الاستسلام والخروج من المصنع.

تحليلات: إعلان السيطرة الروسية على ماريوبول لا يعني شيء واقعيا

لكن بعض التحليلات ترى أن الإعلان الروسي عن السيطرة على مدينة ماريوبول لا يعني شيء، في ظل عدم هزيمة القوات الأوكرانية الموجودة داخل المصنع، وأن قرار الرئيس الروسي بمثابة فشل أمام المقاومة الأوكرانية بالمصنع.

ولفتت صحيفة جارديان إلى أن القوات الروسية ستكون بحاجة إلى عدة أيام لهزيمة القوات الأوكرانية الموجودة في المصنع.

أوكرانيا تناشد روسيا فتح ممر إنساني لإخراج جرحى أزوف ستال

في سياق متصل، وجهت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك نداءً عاجلاً لإنشاء ممر إنساني للسماح بإجلاء المدنيين والجنود الجرحى من آزوف ستال في ماريوبول، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

وقالت المسؤولة الأوكرانية: «نطالب الروس بممر إنساني عاجل من مصنع ماريوبول آزوف ستال، يوجد الآن نحو 1000 مدني و500 جريح، كلهم بحاجة إلى الإجلاء».

وتابعت: «أدعو قادة العالم والمجتمع الدولي إلى تركيز جهودهم على آزوف ستال الآن، الآن هذه نقطة أساسية ولحظة أساسية للجهود الإنسانية».