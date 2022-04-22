تسويق السياحة: 100 فندق عائم تستقبل السائحين بالأقصر حاليا

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان، بلغت نحو 100 فندق وهو أعلى نسبة لعمل الفنادق منذ عام 2019، موضحا أن أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان خلال شهر أبريل الجاري جيدة للغاية.

الإسبان الأكثر تواجدا بالأقصر حاليا

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح الإسبانيين هم الأكثر تواجدا حاليا بالأقصر، يليهم السياح الفرنسيون فالأمريكان والرومانيين، مشيرًا إلى أن شركات السياحة والطيران الإسبانية قررت مد رحلاتهما إلى الأقصر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك بسبب الإقبال الكبير من السياح الإسبان على حجز رحلاتهم لمصر خلال الشهور المقبلة، إذ تعد مؤشرات الحجز خلال الموسم الصيفي المقبل جيدة جدا حتى الآن.

زيادة متوسط إنفاق السائح الأمريكي 15%

وأشار «عثمان»، إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد العديد من الظواهر الجيدة للحركة السياحية الوافدة لمصر، أهمها ارتفاع متوسط إنفاق السائح الأمريكي بنحو 15% بالمقارنة بعام 2019، فضلا عن ارتفاع الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا خلال تلك الفترة بالمقارنة بالشهور الـ 3 الأولى من العام الماضى، كما أن هناك اتصالات تقوم بها شركات السياحة اليابانية مع نظيرتها المصرية؛ لبدء تسيير رحلات من اليابان إلى الأقصر بداية من شهر أكتوبر، موضحًا أن شركات سياحة من كوريا الجنوبية بدأت أيضا في إجراء اتصالات لتسيير رحلات إلى مصر خلال الشهور المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن عودة الحركة السياحية الوافدة من دول جنوب شرق آسيا إلى الأقصر خلال الشهور المقبلة، ستسهم بشكل كبير في إحداث انتعاشة سياحية جيدة بمصر خاصة بالقاهرة والأقصر وأسوان، وهي المدن التي تمتلك المزارات الأثرية والثقافية.