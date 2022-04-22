السياحة: 5 إجراءات لزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتعويض التراجع في الحركة السياحية الوافدة لمصر نتيجة توقف قدوم السياح الأوكران والروس إلى مصر حاليا بسبب الحرب الدائرة بينهما، إضافة إلى العمل علي زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة.

إجراءات خطة زيادة السياح الوافدين

ولفت وزير السياحة والآثار، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن تلك الإجراءات التي تأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة أعداد الوافدين تتمثل فيما يلي:

1- جلب أسواق سياحية بديلة.

2- تيسير إجراءات دخول السائحين من أكبر عدد من دول العالم.

3- تحفيز منظمي الرحلات الأجانب.

4- تكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية.

5- تشجيع السياحة الداخلية.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن روسيا وأوكرانيا من أهم الدول المصدرة للسياح لمصر، لافتا إلى أن أعداد السياح الروس والأوكران الذين زاروا المقصد السياحي المصري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 تراوح بين 40 و45% من إجمالي السياح الذين استقبلتهم مصر خلال هذين الشهرين.

وحدة لتتشيط السياحة باتحاد الغرف السياحية

وأشار إلى أن اتحاد الغرف السياحية بصدد إنشاء وحدة للتنشيط والترويج السياحي لمصر في الخارج، لافتا إلى أن تلك الوحدة ستستعين بخبراء أجانب لديهم جميع الخبرات في هذا الإطار، موضحا أنه يتم التعاون بشكل كبير بين وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين في ملف الترويج السياحي لمصر في الخارج.

الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأوضح أن الثقة التي اكتسبتها مصر نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها لمواجهة جائحة كورونا كانت السبب الرئيسي في قدوم السياح بأعداد جيدة خلال العام الماضي، مشيرا إلي أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج سارت بمنحني تصاعدي، لافتا إلى أن شهر أكتوبر الماضي كان الأعلى بين شهور عام 2021 بالنسبة لأعداد السياح الذين وفدوا إليه من الخارج، وذلك وفقا لإحصاء إداراة الجوازات.