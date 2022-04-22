«الأسقفية» تحتفل بيوم الجمعة العظيمة بـ14 مشهدا تجسد رحلة صلب المسيح

ترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم، في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، صلوات خدمة الجمعة العظيمة، المعروفة باسم «جمعة الصلبوت»، وهي الجمعة التي تحتفل فيها الكنيسة بتذكار صلب السيد المسيح.

شارك في الصلاة، التي أقيمت بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي للكنيسة والعميد المساعد يشوع بخيت راعي الخدمة العربية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

رحلة صلب المسيح

وذكرت الكنيسة في بيان لها، إن رئيس الأساقفة صلى خدمة الجمعة العظيمة بطقس يحتوي أربعة عشر مشهدًا لرحلة صلب المسيح، ويتضمن المشهد الأول قراءات عن مشهد بستان جثسيماني، ثم المشهد الثاني وهو قراءات عن خيانة يهوذا ولحظات تأمل صامتة مع كلمات ترنيمة خاصة من فريق الترانيم وصلاة، أما المشهد الثالث به قراءات تحكي إدانة مجمع كهنة اليهود ليسوع، ثم المشهد الرابع به قراءات عن إنكار بطرس ليسوع، ثم المشهد الخامس ويتضمن قراءات حول محاكمة يسوع أمام بيلاطس، إذ تستمر مشاهد رحلة الصليب حتى المشهد الرابع عشر وهو وضع يسوع في القبر.

وأكدت الكنيسة في بيانها، أن كل المشاهد تبدأ بالقول: أيها المسيح نحن نسبحك ونباركك، ويرد الشعب: لأنك بصليبك المقدس فديت العالم. ويُختتم المشهد بترديد الشعب: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، يارب ارحمنا.

قداس خميس العهد

كان الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ترأس أمس الخميس قداس صلاة خميس العهد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وشهد القداس خدمة غسل الأرجل امتثالًا لما فعله المسيح مع تلاميذه، بالإضافة لخدمة الشركة المقدسة «سر التناول» والتي بدأها المسيح يوم خميس العهد.