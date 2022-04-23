مصدر بـ«السياحة»: تكلفة إقامة الأوكرانيين بالفنادق بلغت 55 مليون جنيه

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن ما قامت به مصر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في التعامل مع ملف عودة كل السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران، دون عودتهم إلى بلادهم، أكسب المقصد السياحي المصري ثقة من جانب حكومات العالم وطمأنينة على تواجد سائحيها بمصر، ومحل تقدير واحترام من الجميع.

وأشار العناني إلى تلقيه خلال لقاءاته الرسمية خارج مصر إشادة واسعة، وشكر للدولة المصرية عما قامت به من إجراءات في إدارتها لهذا الملف.

تكلفة إقامة السياح الأوكرانيين في الفنادق

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن تكلفة إقامة السياح الأوكران بالفنادق المصرية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف حركة الطيران من أوكرانيا لمصر، فضلا عن تكلفة نقلهم إلى دول أوروبية قريبة من أوكرانيا بلغت أكثر من 55 مليون جنيه، تحملت منها وزارة المالية المصرية نحو 25 مليون جنيه.

فيما تحمل صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة والآثار أكثر من 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك تكلفة أخرى تحملتها الفنادق قبل أن تعلن وزارة السياحة تحملها تكاليف الإقامة لمدة أسبوع.

17 ألف سائح أوكراني كان عالقا بمصر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وغلق المجال الجوي الأوكراني أمام الرحلات الجوية في 24 فبراير الماضي كان يتواجد بمصر نحو 17 ألف سائح أوكراني تحمل القطاع الخاص تكلفة إقامتهم في الفنادق لمدة أسبوع في الفترة من 24 فبراير وحتى 2 مارس، وذلك بعد اعتذار منظمى الرحلات الأجانب عن تحمل الإقامة وإعادة السائحين، وقبل أن يتحمل صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة تكلفة الإقامة الكاملة للسائحين بسعر تفضيلي فى فنادق 3 نجوم اعتبارا من يوم 3 مارس وحتى 11 من ذات الشهر.

وأشار المصدر إلى أن وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى وشركتي مصر للطيران واير كاير، قاموا بتسيير نحو 40 رحلة طيران، و31 رحلة من شرم الشيخ و9 من الغردقة، ونقلت أكثر من 10 آلاف سائح أوكراني، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 11 مارس الماضي، موضحا أنه يجرى محاسبة شركات الطيران، وفقا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.