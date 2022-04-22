كل ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» في سيناء.. تهدف لتنمية القرى والبدو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل مشروعات الإسكان داخل شمال وجنوب السودان، وذلك بداية من عام 2014 وحتى الآن، لذا تستعرض «الوطن» كافة الأرقام المتعلقة بهذه المشروعات، وفقًا لما أوضحته وزارة الإسكان.

بالتفاصيل.. مشروعات «الإسكان» في سيناء

1 - الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق هو من يتولى تنفيذ مشروعات «الإسكان» داخل سيناء.

2 - بدء تنفيذ المشروعات منذ عام 2014 ومستمرة حتى الفترة الحالية.

3 - تم العمل خلال تلك الفترة في 462 مشروعا لصالح كل من سيناء ومدن القناة، قدرت بمليارات الجنيهات.

​4 - وتنقسم المشروعات إلى سكنية، وطرق، ومرافق، وتنموية، وكهرباء، بالإضافة إلى مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» وذلك داخل منطقة سانت كاترين.

المساهمة في تنمية سيناء

5 - الهدف من هذه المشروعات هو المساهمة في تنمية سيناء، ويتمثل في الآتي: تنمية القرى وكافة التجمعات البدوية البعيدة، وتحسين جودة مختلف الطرق مع الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطنين، إلى جانب الاستغلال المثالي لجميع الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تعمير صحراء سيناء، ورفع مستوى معيشة الأهالي مع توفير كافة احتياجاتهم.

6 - المشروعات تضم عدد من الوحدات السكنية يصل إلى أكثر من 17 ألف من خلال تكلفة تقدر بمبلغ 3.77 مليار جنيه.

7 - من أبرز المشروعات في سيناء هو مشروع تطوير موقع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام في سانت كاترين»، الذي يتم تنفيذ أعماله خلال الفترة الحالية.

8 - أرقام مشروعات الطرق: إجمالي الطرق التي تمت والتي تجري خلال الفترة الحالية، هي 129 مشروعًا أطوالهم بشكل إجمالي 1034 كيلومترًا.

9 - أرقام التجمعات السكانية: عددها 22 تجمعا تنمويا جديدا في كل من شمال وجنوب سيناء.

10 - أرقام مشروعات المرافق والخدمات: ما تم من المشروعات وما يجري تنفيذها حاليا من خلال تكلفة مليار جنيه و610 ملايين جنيه.

11 - أرقام مشروعات توصيل الكهرباء وإنارة كل من التجمعات البدوية والقرى والطرق: 47 مشروعًا من خلال تكلفة أكثر من مليار جنيه.