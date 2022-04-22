ينتظر محبي ومشجعي الشياطين الحمر كما يطلقون عليه من ألقاب، بعد ساعات قليلة لقاء مهم ومرتقب لفريقهم في دوري أبطال أفريقيا، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء من أجل تشجيع فريقهم الذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية والصعود إلى أدوار متقدمة للحفاظ على لقب القارة السمراء للعام الثالث على التوالي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا، وذلك في لقاء الإياب ضمن منافسات ربع نهائي البطولة الأفريقية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

وكعادتها تحصل مجموعة قنوات بي إن سبورتس على بث العديد من المباريات ومن ضمنها مباراة الأهلي والرجاء اليوم وفقا لما أعلنت عنه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تردد قناة beIN SPORTS HD 3

وأعلنت قناة beIN SPORTS HD 3، بثها لمباراة الأهلي والرجاء على نايل سات.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والرجاء

كما هناك قنوات مفتوحة أخرى أعلنت عن إذاعة المباراة وهي كما يلي:

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Arryadia TNT HD (مفتوحة) عبر قمر Astra 3A

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

أو على تردد: 11569، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

يذكر أن النادي الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي بنتيجة 2-1، وهي نتيجة لم تكن مرضية لجمهور المارد الأحمر وتجعلهم في قلق من مباراة اليوم.