ارتفعت معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا 2022، في إياب ربع نهائي البطولة.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» لعشاق الساحرة المستديرة، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي ضمن مباريات إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا 2022، فضلا عن موعد المباراة، وكيفية متابعتها عبر الإنترنت في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

ويحل فريق الأهلي، ضيفًا على الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب الدور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل 22 أبريل 2022.

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءً بتوقيت الدار البيضاء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

وتعتبر قناة beIN SPORTS هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ويمكن متابعة تردد القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة كالتالي:

تردد قناة beIN SPORTS HD 3 على القمر الصناعي النايل سات

ويمكن ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS HD 3 على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

وأتاحت قناة «بي إن سبورتس» للراغبين في متابعة المباراة عبر الإنترنت مشاهدتها من خلال البث الحي من خلال خدمة «بي إن كونكت» الخاصة بالمجموعة.

ووفق شبكة قنوات «بي إن سبورتس» فإن معلق مباراة الأهلى والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، هو المعلق التونسي رؤوف خلف.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بنتيجة 1 -2، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي.