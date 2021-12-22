تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والرجاء بالسوبر الأفريقي اليوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والرجاء المغربي، في إطار مباراة كأس السوبر الأفريقي لنسخة هذا العام، والمقرر لها في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، إذ ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول تردد القنوات التي تنقل المباراة اليوم.

مباراة الأهلي والرجاء اليوم

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي اليوم ضد الرجاء على قناة beIN Sports HD 1 المشفرة عبر نايل سات على تردد 11054، ومعدل الترميز 27500، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف، كما تنقل المباراة أيضًا على عدد من القنوات المفتوحة في إطار كأس السوبر الأفريقي.

وجاء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم على النحو التالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

- قناة CRTV عبر القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273، ترميز 30000 أفقي.

- قناة RTB المجانية بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804، ترميز 29000 وعمودي.

- قناة ORTB التابعة لدولة بنين عبر القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000 أفقي.

- قناة Sport Klub، عبر ترددات Eutelsat 16°E- 11678 H 30000

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي اليوم

من المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مباراة اليوم ضد الرجاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وبدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف «حسين الشحات».

التشكيل المتوقع لنادي الرجاء المغربي

وفي المقابل، من المتوقع أن يبدأ البلجيكي مارك فيلموتس، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي مباراته أمام النادي الأهلي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور، جمال حركاس، مروان هدهودي، محمد سبول.

خط الوسط: عمر العرجون، محمد زريدة، زكرياء الوردي.

خط الهجوم: عبد الإله الحافيظي، محسن متولي، حميد أحداد.