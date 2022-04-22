لماذا ارتفعت أسعار الذهب والنفط عالميا خلال أسبوع؟.. «المركزي» يوضح

أنهت أسعار الذهب، تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، إذ صعدت بمقدار 1.58% لتستقر عند 1,978.24 دولار للأوقية، بحسب البنك المركزي المصري.

وأفاد تقرير المركزي عن أداء الأسواق العالمية على مدار أسبوع، من 8 حتى 15 أبريل الحالي، أنَّ صعود الذهب يرجع إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل استمرار تصاعد الصراع في أوكرانيا.

تأثير حدة التوترات الجيوسياسية على الذهب

وارتفعت أسعار الذهب مع استمرار حدة التوترات الجيوسياسية، على خلفية تصريح «بايدن» بأنه لم يحدث أي تقدم في عملية المفاوضات، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس بوتين أن المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى «طريق مسدود»، ليمحو بذلك أي آمال في إمكانية الوصول إلى حل قريبًا.

البنك المركزي يتوقع زيادة الإقبال على شراء الذهب.. لماذا؟

وتوقع تقرير البنك المركزي ارتفاع الإقبال على شراء الذهب، مستندا في ذلك إلى استعداد «الكرملين» لشن هجوم كبير على شرق أوكرانيا، بينما تدعم الدول الغربية «كييف» بمزيد من الأسلحة، الأمر الذي يشير إلى أن الوضع في أوكرانيا بعيد كل البعد عن الانتهاء، ما يدعم أسعار المعدن الأصفر.

كما دعم صدور مؤشر أسعار المستهلك، والذي جاء متوافقًا مع التوقعات بشكل نسبي، أسعار الذهب يوم الأربعاء، مما خفف من قلق المستثمرين حيال مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

فيما تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تصريح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جون ويليامز، أن على بنك الاحتياطي الفيدرالي النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، مما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وقلل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد.

تعرف على أداء النفط عالميا على مدار أسبوع.. قفزت بـ 8.68%

أشار تقرير البنك المركزي عن أداء الأسواق العالمية، إلى أنَّ أسعار النفط عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد أسبوعين متتاليين من الهبوط، لتقفز بنسبة 8.68% لتغلق عند 111.70 دولار للبرميل، بعد أن كانت دون مستوى 110 دولارات في الأسبوعين الماضيين، حيث قامت الأسواق بتقييم تأثير الاضطرابات في الطاقة الروسية على الإمدادات العالمية.

وكانت أسعار النفط قد استهلت تعاملات الأسبوع دون مستوى 100 دولار يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ شهر تقريبًا، بناءً على توقعات بأن تؤدي إجراءات الإغلاق في الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا، إلى انخفاض الطلب العالمي، وكما صرحت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن خطتها لسحب كميات قياسية من الاحتياطيات البترولية من بلدانهم، وتخفيف المخاوف من انخفاض مستويات الإنتاج.

إنتاج النفط والغاز الروسي إلى أدنى مستوياته

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تخفيف الإغلاق في أجزاء معينة من شنغهاي، ومع ورود تقارير عن انخفاض إنتاج النفط والغاز الروسي إلى أدنى مستوياته في عام 2020 مع تحذير أوبك من أن العقوبات الروسية المرتبطة بالطاقة قد تؤدي إلى أسوأ صدمة في المعروض النفطي على الإطلاق.

استمرت الأسعار في الارتفاع يومي الأربعاء والخميس حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من أنها تتوقع انخفاض الإنتاج الروسي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا في أبريل وما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميًا اعتبارًا من شهر مايو.

كما خططت شركات التجارة العالمية الكبرى، مثل ترافيجورا ومقرها سنغافورة، لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة بدءا من 15 مايو، حيث تسعى للامتثال للهجة الصارمة في عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية، والتي تشير إلى أن الامتثال للمحاذير ضروري للغاية. في غضون ذلك، أفادت وكالة معلومات الطاقة بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزت 9.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 أبريل، أعلى من المتوقع بنحو 400 ألف برميل.