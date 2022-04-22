للأسر والمقبلين على الزواج.. احذروا شراء الذهب أونلاين «فيديو»

حذر نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب بغرفة القاهرة التجارية، المقبلين على الزواج من شراء الذهب أونلاين، حيث رصدت شعبة الذهب دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا» لشراء الذهب أونلاين وتوصيله للمنازل، وسط مخاوف من شعبة الذهب عن طبيعة الذهب وعن كونه غير مغشوش، خاصة مع زيادة أسعاره الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.

وشدد سكرتير الشعبة العامة للذهب بغرفة القاهرة التجارية في مداخلة هاتفية مع «تليفزيون الوطن»، على ضرورة شراء الذهب من محلات الذهب ذات السمعة الطيبة، وأخذ فاتورة كتابية من المحل معتمدة ضرائبيا ومختومة وعليها إمضاء صاحب المحل، أو جواهرجي الأسرة المعروف لها، خاصة مع رصد الشعبة لذهب مغشوش يتم تسويقه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للكسب غير المشروع.

زيادة أسعار الذهب

وأكد نجيب على زيادة أسعار الذهب الفترة المقبلة نتيجة تأثره بالأحوال السياسية في العالم التي يشوبها حالة من عدم الاستقرار، والحالة الاقتصادية غير المستقرة خاصة بعد تزايد أسعار البترول، ناصحا المقبلين على الزواج بالإسراع في شراء الذهب لأنه في حالة صعود مستمر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وكان سعر الذهب قد سجل اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، أسعار تتراوح ما بين 1080 و1090 جنيهًا في محلات الصاغة للذهب عيار 21، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1234 إلى 1264 جنيهًا، وتراوح سعر الجنيه الذهب بين 8640 و8720 جنيهًا.