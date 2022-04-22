الذهب يسجل أكبر خسارة في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متأثرة بقوة من عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، الأمر الذي دفع المعدن الأصفر لتسجيل أول خسارة أسبوعية خلال ثلاثة أسابيع.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1952 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1953 دولار.

ارتفاع الأسعار يثقل كاهل السوق

وقال مايكل مكارثي، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في مؤسسة «تايجر بروكرز»، بأستراليا، إن آفاق الذهب ضعيفة ومن الواضح أن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل السوق، لكن حتى نكسر نطاق التداول بين 1930 دولارًا وأقل من 2000 دولار بطريقة مقنعة.. ليس هناك الكثير من الاتجاه نحو الذهب.

نبرة متشددة بشأن تشديد السياسة النقدية

ووسعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مكاسبها، حيث اتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة بشأن تشديد السياسة النقدية، ما عزز وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بقوة بينما يحارب التضخم المرتفع.

ويعد الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة والعوائد المرتفعة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وقال «مكارثي»، إن ارتفاع الدولار الأمريكي يمكن أن يضغط أيضًا على الذهب، بينما من ناحية أخرى، تظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية بمثابة دعم لسعر الذهب.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 1.2٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بعدما ارتفعت الأسعار بالقرب من النقطة الرئيسية البالغة 2000 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي، بسبب الطلب على الملاذ الآمن والمخاوف المتزايدة بشأن التضخم، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي أسيت مانجمنت» في مذكرة: «مع انتقال التضخم المصحوب بالركود من خطر محتمل إلى واقع، يتجه المستثمرون في جميع أنحاء العالم إلى الذهب كمحول قوي للمحفظة».

فيما تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 24.54 دولارًا للأونصة، في حين تراجع البلاتين 0.1٪ إلى 968.79 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 2430.95 دولار.