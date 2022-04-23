حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يبحث الناس عن علم الأبراج ويهتمون به من صفات شخصية لهم ولمحبيهم وأصدقائهم، وحظك اليوم أيضًا الذي يشكل أمرًا مهما بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يحبون الإطلاع على ما يمكن أن يحدث لهم يوميًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة للوطن.

حظك اليوم برج الحمل 23-4-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الحادي عشر، وهو الذي يمدك بحضور أخاذ، وتتعامل بإيجابية وتكسب إعجاب من حولك.

حظك اليوم برج الحمل 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لمواليد برج الحمل لعقد لقاءات وإصلاح علاقات سابقة وما انكسر مع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 23-4-2022 على الصعيد المهني

تشعر بعدم ثقة اليوم وذلك لوجود القمر في وضع معاكس، وعليك أن تعمل بدقة وجدية لتحمي نفسك.

حظك اليوم برج الثور 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

حافظ على إيجاد التوازن في حياتك الخاصة، وقاوم ميلك للعناد في مختلف الأمور.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-4-2022 على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل الحظ، يساعدك على التواصل بنجاح مع من حولك في العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

تتبادل الأفكار وتجلس للتحدث مع الأحباب اليوم، كما تبدو ساحرًا ومنفتحًا.

حظك اليوم برج السرطان 23-4-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثامن مما يدفعك لتحقيق مكاسب وفوائد، وقد تتوصل لنتائج تهمك في الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج السرطان 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في استعادة سلامك وهدوءك النفسي، وتبدو مستعدًا لإصلاح علاقتك التي غلب عليها التوتر الفترة الماضية.

حظك اليوم برج الأسد 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تسيطر على انفعالاتك اليوم إذا كنت متزوجًا، وتعاون مع شريك حياتك بهدوء وعقلانية.

حظك اليوم برج الأسد 23-4-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم، ما يجعلك مندفعًا أو يصيبك بالقلق، والتزم الهدوء وفكر في أقوالك قبل التفوه بها.

حظك اليوم برج العذراء 23-4-2022 على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل العمل يساعدك كثيرًا في تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية، وتحقيق نتائج إيجابية مثمرة.

حظك اليوم برج العذراء 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن توازن بين حياتك العاطفية والعائلية اليوم، واعمل على الاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج الميزان 23-4-2022 على الصعيد المهني

تتخلص اليوم من معاكسة القمر لبرجك وتسترد طاقتك وحماسك وإحساسك بالأمان.

حظك اليوم برج الميزان 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب اليوم، ما يساعدك على التفاهم مع من تحب وتكون الأمور واضحة بينكما.

حظك اليوم برج العقرب 23-4-2022 على الصعيد المهني

اترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب اليوم، حيث أن الوضع الفلكي يبدو ضاغطًا.

حظك اليوم برج العقرب 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

التوتر والضغط يغلبان على الوضع الفلكي لذا عليك اليوم أن تتجنب الشجار مع من حولك، ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح واستعادة العلاقات.

حظك اليوم برج القوس 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم رغم مرورك بالعديد من الضغوطات في إيجاد الكلمات المناسبة لإعادة الهدوء من حولك، والتواصل معهم بذكاء ولباقة.

حظك اليوم برج القوس 23-4-2022 على الصعيد المهني

تمتلئ اليوم بالطاقة واليقظة وتنجح في إبراز مواهبك، واليوم مناسب لبدء نشاط جديد في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الجدي 23-4-2022 على الصعيد المهني

يتطلب منك الفلك أن تضاعف تركيزك وحذرك تجنبًا للوقوع في أخطاء تؤدي بك إلى نتائج سيئة.

حظك اليوم برج الجدي 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

يوجد لديك فرصة اليوم للتبادل الفكري، بشرط أن تعتني بأقوالك وتلتزم بالباقة في الحديث.

حظك اليوم برج الدلو 23-4-2022 على الصعيد المهني

يغلب عليك اليوم جاذبية وسحر يجعلك تخطف قلوب من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

يغلب عليك النعومة والعذوبة في التصرفات مع من تحب، وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت 23-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم بألا تعلن أخبارك ولا تتكلم عن حياتك، وابتعد عن التفاخر والزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحوت 23-4-2022 على الصعيد المهني

تلقى عليك العديد من الضغوط، وعليك اليوم أن تعتني بصحتك، وترتب أولوياتك.