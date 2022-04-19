حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20-4-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها بشأن الأبراج الفلكية وحظك اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل، إذ يتابعها البعض بشكل يومي، وتختلف حسب حركة الأبراج والفلك والكواكب، وتؤثر على الحالة المزاجية وحياتهم العملية والاجتماعية نتيجة تغير طاقات الكون وتأثيرها على البشر كما يؤمن البعض.

ويستعرض «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 20-4-2022 على الصعيد المهني

تخيرك خبيرة الأبراج عزيزي الحمل بأن القمر في منزل الحظ يجعلك أكثر استعدادا لتغيير جلدك وأكثر ميلا للمغامرة.

حظك اليوم برج الحمل 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا فاليوم الأربعاء الفلك يعمل لصالحك، ويمنحك أدوات السعادة ويمدك بروح التفاؤل.

حظك اليوم برج الثور 20-4-2022 على الصعيد المهني

يعدك اليوم الطالع مولود برج الثور بأن القمر في منزل المدخرات.. وهذا يمنحك وقتا مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط لمستقبلك وتحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الثور 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا فينوس بمنزل الأصدقاء تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-4-2022 على الصعيد المهني

يحمل حظك السوم نصائح فالوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تركز في كل سلوك تقوم به وابتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا حاول أن تقاوم الهموم التي قد تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

حظك اليوم برج السرطان 20-4-2022 على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج لك مولود السرطان، إن القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تبث روحا جديدة في أعمالك وتتحرك بإصرار.

حظك اليوم برج السرطان 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا فينوس في منزل الحظ تساعدك على التفاهم مع من تحب، وتؤثر عموما في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 20-4-2022 على الصعيد المهني

حظك اليوم برج الأسد يملؤك النشاط وتستفيد بوقتك في تحقيق إنجازات مهمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

عاطفيا القمر في منزل الحب وقد يمدك ذلك بأفكار رائعة تسعد بها من تحب.

حظك اليوم برج العذراء 20-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم احذر فمن المهم اليوم أن تنتبه لحقوقك وتتماسك أمام المستجدات وأن تكون موضوعيا لتجد حلا للمشكلات.

حظك اليوم برج العذراء 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأنه رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحظ يدفعانك للقيام بواجبك نحو الأهل والأحباب، وعليك أن تقاوم مشاعر الحزنوالتوتر.

حظك اليوم برج الميزان 20-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تجد الكلمات المناسبة لكل موقف وتبرز مواهبك وتحسن التصرف، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في توطيد الروابط العاطفية والأسرية وتتعامل مع من تحبهم بعدل وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العقرب 20-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والوقت مناسب لتتابع ماديات معلقة، فقط تحرَّ الدقة في خطواتك وحساباتك لتتفادى الأخطاءوالخسائر.

حظك اليوم برج العقرب 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع بحس عاطفي ورومانسي وموهبة في التأثير في الآخر ويمكنك الاعتماد على ذلك.

حظك اليوم برج القوس 20-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تكون أكثر إقناعا وقوة وإصابةً لأهدافك.

حظك اليوم برج القوس 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في برجك يمدّك اليوم بطاقة كبيرة.. تؤثر في الآخر وتنشر أفكارك.

حظك اليوم برج الجدي 20-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم قد تشعر اليوم بالإرهاق سريعا، وعليك أن تهتم بتنظيم جهودك وعدم تبديدها فيما لا يفيد.. عليك أيضا أن تلزم الكتمان.

حظك اليوم برج الجدي 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم الأربعاء قد تميل للعزلة، ومع ذلك تجد دعما من الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 20-4-2022 على الصعيد المهني

الفلك يدعمك اليوم، وقد تقضي يوما موفقا وتقوم بتنمية أعمالك، ومن السهل أن تحصل على دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الدلو 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء عزيزي برج الدلو وتستطيع اليوم أن ترى الجانب الجيد في الأشخاص والأشياء.

حظك اليوم برج الحوت 20-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع ضاغط وعليك اليوم أن تكون مرنا ولا تُصر على مقاومة الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 20-4-2022 على الصعيد العاطفي

احذر مولود برج الحوت اليوم وتجنّب الصدام وحاول أن تقاوم الشك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.