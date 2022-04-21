حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون بشكل يومي عبر محركات البحث اليومية عن حظك اليوم، اعتقادًا من البعض أن التغيرات اليومية في حركة الفلك وبين النجوم تؤثر على طاقة الإنسان، فيما يتابعها البعض بدافع الفضول فقط.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» للمهتمين والمتابعين حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 21-4-2022 على الصعيد المهني

تخيرك خبيرة الأبراج عزيزي برج الحمل بأن القمر معاكس في منزل العمل.. عليك بتنظيم أولوياتك ولا تعلن عن أي تغيير حتى تثبت أقدامك وتتأكد.

حظك اليوم برج الحمل 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للعناد، وإذا شعرت بالتوتر في علاقتك بمن حولك فعليك أن تفتش عن شيء مشترك.

حظك اليوم برج الثور 21-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم قادرا على مقاومة الضغوط وقد تقوم بأعمال مميزة في حياتك.

حظك اليوم برج الثور 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدعمك ويمنحك اليوم تحسنا معنويا ملحوظا وتشعر بالقوة.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد يعدك بفرص مهنية ومالية تحقق من خلالها تطورا ونجاحا.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تحقق تواصلا أفضل مع من تحب.

حظك اليوم برج السرطان 21-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحقوقك وتأنّ في أقوالك وفي توقيع الأوراق إذا أردت أن تتغلب على المصاعب وأن تزيحها من طريقك.

حظك اليوم برج السرطان 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه فالضغط على شركاء الحياة ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الأسد 21-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف توازن بين اهتمامك بصحتك والقيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم واقعيا ونشيطا وقد تقبل بتقديم بعض التنازلات.

حظك اليوم برج العذراء 21-4-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالطاقة.. لا مكان للكسل في قاموسك اليوم حتى ولو تظاهرت بلا مبالاة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب قد يسلط الضوء على أمور عاطفية ويعدك بقضاء أوقات عذبة مع من تحب.

حظك اليوم برج الميزان 21-4-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتجنب المغامرة واحترس من الغرباء، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في مربع برجك وعليك أن تسيطر اليوم على انفعالاتك في نطاق العائلة ومع الأحباب وتوخّ الحذر في حركتك.

حظك اليوم برج العقرب 21-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على فرض نفوذك وتصر على إنجاز أعمال عالقة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل من تحب.

حظك اليوم برج القوس 21-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يشحذ مواهبك وقد تصل لما تريد، بشرط أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج القوس 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتأنى في أقوالك وردود أفعالك ولا تستسلم لمشاعر الغيرة.

حظك اليوم برج الجدي 21-4-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد اليوم على ما لديك من عزيمة وإرادة قوية في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في برجك يساعدك اليوم على استعادة إحساسك بالثقة وتبدو محددا في رغباتك.

حظك اليوم برج الدلو 21-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل شيء في صمت وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الدلو 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.

حظك اليوم برج الحوت 21-4-2022 على الصعيد المهني

تنجز أعمالك وتتحمل مسئولياتك العائلية بمنتهى الهمة والنشاط.

حظك اليوم برج الحوت 21-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وتجد دائرة من أناس مخلصين تحيط بك وتحميك.