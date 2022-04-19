حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 19-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع البعض بشكل يومي حظك اليوم، الذي يختلف حسب حركة الأبراج والفلك والكواكب، وتؤثر على الحالة المزاجية وحياتهم العملية والاجتماعية نتيجة تغير طاقات الكون وتأثيرها على البشر كما يؤمن البعض.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 19-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص ويدفعك لاكتشاف العالم وتجتهد من أجل المعرفة.

حظك اليوم برج الحمل 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر رومانسية مع من تحب وترغب اليوم في إشاعة جو من الانسجام والتوافق.

حظك اليوم برج الثور 19-4-2022 على الصعيد المهني

ترى خبيرة الأبراج أن حظك اليوم على المستوى المهني لمواليد برج الثور القمر في منزل المدخرات يمنحك يومًا مناسبًا لمناقشة أمور مهنية أو مالية واستثمارية، والوقت مناسب للتخطيط وللتطور تدريجيا.

حظك اليوم برج الثور 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

تتحسن مزاجيًا وتنظم أفكارك وتعبر جيدًا عن مشاعرك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-4-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تدرس جيدًا خطواتك إذا كنت مقدمًا على شراكة أو قرارت شرائية ومهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا انتبه اليوم لمشاعر شريك حياتك ولا تسخر منها.

حظك اليوم برج السرطان 19-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك، واليوم تبدو مرنًا ونشيطًا وتقوم بتنظيم أفكارك.

حظك اليوم برج السرطان 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك سحرًا، وتحصل على الاهتمام بك ببساطة.

حظك اليوم برج الأسد 19-4-2022 على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تمدك بأفكار ممتازة وقد تتبنى اتجاهًا جديدًا.

حظك اليوم برج الأسد 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشع دفئًا وتستطيع أن تكون محركًا لكل ما يدور حولك.

حظك اليوم برج العذراء 19-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويضع عليك أعباءً ثقيلة.. انتبه لحقوقك، وخصّص وقتًا لنفسك تتخفف فيه من المسؤوليات.

حظك اليوم برج العذراء 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي مع الأصحاب وشركاء الحياة.

حظك اليوم برج الميزان 19-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم تساعدك يقظتك على التوسع في مجالك وتستطيع أن تتخذ قرارات حكيمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يجعلك تكشف عن شخصية جذابة وتوطد علاقتك بالجميع.

حظك اليوم برج العقرب 19-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم ألا تتسرع، وادرس جيدًا خطواتك وحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

حظك اليوم برج العقرب 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تعدك بلقاء أناس مخلصين وتفيدك معرفتهم، فقط اعتن بأقوالك.

حظك اليوم برج القوس 19-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم مقنعًا ويؤخذ رأيك في الاعتبار.

حظك اليوم برج القوس 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يدعمك الفلك ويدفعك لإثارة الجنس الآخر وتبدو مغامرًا في الحب ومبهرًا.

حظك اليوم برج الجدي 19-4-2022 على الصعيد المهني

الشمس في وضع معاكس، ومن المهم أن تراجع نفسك وخبراتك لتتعلم من تجاربك الماضية.

حظك اليوم برج الجدي 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في المنزل الثاني عشر.. تجنب اليوم الزهو والأضواء ولا تعلن عن أخبارك.

حظك اليوم برج الدلو 19-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك وتستطيع أن تجد حلاً مَهمَا واجهت من مشاكل.

حظك اليوم برج الدلو 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء، لا ترفض اليوم نصائح أو دعم المخلصين.

حظك اليوم برج الحوت 19-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. احذر المكائد واهتم بحماية نفسك وتجنب المخاطر.

حظك اليوم برج الحوت 19-4-2022 على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر قد تضعك تحت ضغط عصبي.. حاول ألا تفقد أعصابك.