حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22-4-2022 مهنيا وعاطفيا

علم الأبراج أو الفلك محل بحث بالنسبة للكثيرين وموضوع اهتمام للعديد من الأشخاص حول العالم، الذين يحرصون على متابعة ما يخبرهم به علم الفلك وبعض صفاتهم، بجانب حظك اليوم الذي يتنبأ بما يمكن أن يحدث لهم يوميا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم لمختلف الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 22-4-2022 على الصعيد المهني

عليك التزام الحذر اليوم حيث يتواجد القمر في وضع معاكس، ويجب عليك الابتعاد عن التسرع في الأمور فالإيقاع السريع لن يأتي بنتائج جيدة.

حظك اليوم برج الحمل 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

تصاب بالتوتر اليوم على المستوى العاطفي وذلك نظرا لوجود القمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج الثور 22-4-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم بالنسبة لمواليد برج الثور على المستوى المهني، ويمدك ذلك بروح تجعلك تنظر للأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم برج الثور 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

يميل مولود برج الثور اليوم نحو الاستمتاع بالحياة التي سعى لبنائها كثيرا.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-4-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تقاوم رغبتك بالتبذير والإنفاق اليوم حيث يتواجد القمر في منزل المدخرات، مما يدفعك لاتخاذ قرارات مهنية ومالية موفقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في الاقتراب ممن تحب بود وذكاء.

حظك اليوم برج السرطان 22-4-2022 على الصعيد المهني

عليك التركيز طوال الوقت ومراقبة الأحداث تفاديا للأخطاء والخسائر، كما يجب عليك أن تتمالك أعصابك.

حظك اليوم برج السرطان 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

توترات عديدة يشهدها مواليد برج السرطان على المستوى العاطفي حيث يتواجد بداخلهم عدوانية وغليان وتمرد على الشريك وعليهم أن يقاوموا المشاعر السلبية.

حظك اليوم برج الأسد 22-4-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تنتبه لحقوقك وتعرف واجباتك، كما يتواجد القمر بمنزل الصحة والعمل مما يمنحك طاقة ويدفعك نحو القيام بإنجاز مهم.

حظك اليوم برج الأسد 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتحمل المسئولية اليوم وقد تجد حلول لمسائل معلقة منذ فترة.

حظك اليوم برج العذراء 22-4-2022 على الصعيد المهني

تنجح في إدارة النواحي العملية وتحسن التصرف كثيرا اليوم في مختلف الأمور، فقط انتبه لحقوقك وابتعد عن المغامرة.

حظك اليوم برج العذراء 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

تقترب خطوات ممن تحب أو تتوطد علاقة عاطفية.

حظك اليوم برج الميزان 22-4-2022 على الصعيد المهني

ينصح الفلك مواليد برج الميزان على الصعيد المعني بأن يستمدوا قوتهم من داخلهم ولا ينتظروا دعما خارجيا.

حظك اليوم برج الميزان 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في مربع برجك مما يعكر عليك صفو حياتك العاطفية والعائلية فلا تدخل في حوار شائك من أجل الابتعاد عن الدخول في صدام.

حظك اليوم برج العقرب 22-4-2022 على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بالحيوية والطاقة وتتحرك في الاتجاه الصحيح، نظرا لتناغم القمر مع نبتون.

حظك اليوم برج العقرب 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك تدعم المقربين منك وتقترب منهم بلطف.

حظك اليوم برج القوس 22-4-2022 على الصعيد المهني

تبحث اليوم مشاكل معلقة منذ زمن، وتستطيع أن تجد لها حلا إذا اعتنيت بحساباتك وخطواتك ورتبت كلامك جيدا.

حظك اليوم برج القوس 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم للظنون كي لا تتعرض علاقاتك للتوتر.

حظك اليوم برج الجدي 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

يمدك القمر اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك منذ فترة.

حظك اليوم برج الجدي 22-4-2022 على الصعيد المهني

تنجح في فرض إرادتك اليوم وتحسن استغلال مواهبك.

حظك اليوم برج الدلو 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

حاول التحكم في انفعالاتك وعصبيتك اليوم ولا تعلم أفكارك وأخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الدلو 22-4-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تعمل في صمت وابتعد عن أي مخاطرة.

حظك اليوم برج الحوت 22-4-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر بمنزل المشروعات يعدك بالحصول على تعاون البعض وعقد اتفاقات ولقاءات ناجحة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 22-4-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الأصدقاء اليوم مما يجعلك قادرا على الإقناع والتواصل جيدا مع الأحباب والمحيطين بك.