أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 23-4-2022

دائما يهتم الناس بتناول الفاكهة بين مختلف الوجبات، نظرا لما تمده لجسم الإنسان من عناصر غذائية مهمة، ومصدر للمعادن والمياه، كما أنها تعمل على تقوية المناعة، إذ ينصح الأطباء بتناولها خاصة منذ انتشار فيروس كورونا، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت الموافق 23 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- ووصل سعر الجوافة اليوم ليصل إلى 9 جنيهات.

بلغ سعر الكنتالوب إلى قيمة 10 جنيهات.

- سجل سعر الخوخ إلى 19 جنيهًا للكيلو جرام.

- ووصل سعر الموز نحو إلى قيمة 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- كما وصل سعر اليوسفي إلى 12 جنيها.

- وجاء سعر الفراولة ليسجل 7 جنيهات.

- وتباينت أنوع التفاح في السوق المحلية، فتراوح سعر الأمريكاني بين 27 و40 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر البرتقال، وصل إلى 5 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبوراليوم السبت

سجلت أسعار الفاكهة ووفق الموقع الرسمي لـ سوق العبور، الآتي:

سعر الأناناس 35 جنيها متوسط سعر الحبة الواحدة.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و23 جنيها، والجولدن بين 16 و20 جنيهًا، السوري اللبناني بين 12 و18 جنيها.

- سعر بطيخ حبة وزن بين 8 و10 كيلو بسعر يتراوح بين 16 و60 جنيها.

- سعر البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بينما أبو سرة بين 2 و7 جنيهات.

- سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الجريب فروت بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الخوخ العريشي تراوح بين 7 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيهًا.

- تراوح سعر الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفراولة نحو 5 وصولا إلى 7 جنيهات في بعض المناطق ووفق لحالتها وجودتها.