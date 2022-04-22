بائع ساندوتشات يضرب أروع الأمثلة في الشهامة.. «إبراهيم» بيفطر الغرباء على حسابه

طلب المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج على باب الله، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، على بائع للمأكولات في الشارع، الحصول على بعض الساندوتشات على أن يدفع مقابلها في اليوم التالي.

مثال للرجولة والشهامة

لم يتردد البائع، الذي يدعى «إبراهيم» في إعطاء السندوتشات لمقدم البرنامج دون مقابل، ضاربا مثال في الرجولة والشهامة والشرف، كما أنه رفض أن يدفع مقابل هذه السندوتشات.

في أعقاب ذلك، قرر مذيع برنامج على باب الله إعطاء البائع الشاب أموالا: «مينفعش أقول لحد عاوز أكل وأقوله أمشي من هنا إلا لما تدفع، وأنا شغال بس في مهنة السندوتشات، والحمد لله ماشي الحال».

برامج تليفزيون الوطن في رمضان

يقدم تلفزيون جريدة «الوطن» عدة برامج في شهر رمضان الكريم، منها برامج دينية واجتماعية وترفيهية وخدمية، مثل برنامج على باب الله وحكم عقلك وكل يوم قصة في إطار سعي الجريدة لتقديم وجبة مميزة ودسمة لمتابعيها خلال الشهر الكريم، وتلبية جميع رغباتهم واحتياجاتهم خلال رمضان.