مسلسل المشوار الحلقة 21.. محمد رمضان متهم هارب في قضية آثار

شهد مسلسل المشوار الحلقة 21 العديد من الأحداث، خاصة بعد بحث محمد رمضان بجدية عن مشترٍ للآثار التي سرقها من وجيه الشوربجي، وظهور الفنان سيد رجب في دور تاجر آثار، إذ بدأت الحلقة بوجود ماهر في منزل الحاج سالم الذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب، بعد أن تلقى اتصالًا هاتفيًا من صديقه سعيد يخبره بأن الشرطة ذهبت لتفتيش منزله في منطقة دار السلام، وتبحث عنه في كل مكان.

انهيار ورد بعد معرفتها ببحث الشرطة عنهما

وعندما أخبر محمد رمضان دينا الشربيني بتفتيش الشرطة لمنزلهما واعتبارهما متهمين بشكل رسمي في قضية الآثار، انهارت ورد التي أخبرته بضرورة إعادة الآثار المسروقة للشرطة، والشهادة ضد وجيه حتى يخرجا من دائرة الاتهام، وهذا ما رفضه ماهر مطمئنًا إياها أنهما أصبحا على وشك تحقيق حلمهما ببيع الآثار، والحصول على منزل كبير يقيمان فيه برفقة ابنهما رحيم.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 21

كما أخبر آدم كاميليا طليقة وجيه الشوربجي أنه سيحاول إقناع ورد لتسليم قطع الآثار، مقابل الأموال التي عرضتها عليهم كاميليا الحلقة الماضية، ثم شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 21 حوارًا بين بيومي فؤاد والمحامي كمال نجل عم ماهر، حيث سأله عن تواصله مع ماهر خصوصًا بعد أن أصبح متهمًا هاربًا في القضية التي يتولاها، ولكن كمال أنكر معرفته بمكان ماهر أو اتصاله به.