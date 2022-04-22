وفاء عبدالسلام: صوم رمضان فريضة والمرأة لها رخصة إفطار في بعض الحالات

أجابت الدكتورة وفاء عبدالسلام، واعظة بوزارة الأوقاف، عن سؤال: ما الذي نفعله إذا جاء رمضان وأنا لم أقض صيام رمضان الذي سبقه؟

حكم الشرع في تأجيل الصيام

وأوضحت عبدالسلام، خلال برنامج «حكم عقلك» المذاع على تلفزيون الوطن خلال شهر رمضان الكريم، أن عدم قضاء صيام رمضان إن كان دون عذر وجبت الكفارة، بقضاء الصيام، وإطعام مسكين عن كل يوم لم أقضيه، وإن كان بعذر مثل الحامل أو المرضع اختلف العلماء في ذلك، بعضهم أوجب القضاء والفدية وبعضهم اكتفى بالفدية، لافتة إلى أن اختلاف العلماء فيما بينهم رحمة للناس، معقبة: «كل سيدة أدرى بحالها وإن لم يكن لديها القدرة على الإطعام يجب أن تقضي الصيام كيفما تستطيع».

رخص للمرأة وكفارات عن الفطر

وأشارت الواعظة بوزارة الأوقاف، إلى أن السيدة عائشة كانت تقضي في شعبان قبل دخول رمضان المقبل، مؤكدة أن فدية الطعام إن كانت في مقدرة السيدة يجب أن تخرجها، أو أن تقضى كيفما تستطيع، مشيرة للحديث القدسي: «ما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشيءٍ أفضل من أداء ما افترضتُ عليْهِ، وما يزالُ يتقرَّبُ عبدي إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّهُ، فإذا أحببتُهُ كنتُ سمعَهُ الَّذي يسمعُ بِهِ وبصرَهُ الَّذي يبصرُ بِهِ، ويدَهُ الَّتي يبطشُ بِها ولئن سألني لأعطينَّهُ ولئنِ دعاني لأجيبنه ولئن استعاذَني لأعيذنَّهُ، وما تردَّدتُ عن شيءٍ أنا فاعلُهُ تردُّدي عن نفسِ المؤمنِ يَكرَهُ الموتَ وأَكرَهُ مساءتَهُ».

وأكدت أن الوقت إن اتسع تقضي المرأة صيامها وتطعم المساكين، وتحاول قدر الإمكان الصيام، لأن الصيام فريضة، وقد شرع الله الرخص والكفارات وخاصة للمرأة.