«حكم عقلك».. هل يجوز اللجوء لمفسري الأحلام وعلماء الأبراج؟

أجاب الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال أحد المواطنين حول حكم الشرع في تفسير الأحلام وكذلك متابعة الأبراج الفلكية، إذ ذكر أن تفسير الأحلام وتأويلها أمر جائز، لكن يشترط على من يقوم بتأويل الأحلام أن يكون لديه علم بالتأويل، ولديه علم بالشخص نفسه الذي يقوم بالتأويل له، أو الشخص الذي رأى الحلم.

تفسير الأحلام على شاشات التليفزيون غير جائز

وأضاف « الفيل»، خلال برنامج «حكم عقلك»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، أنه يجب على من يقوم بتأويل الأحلام أن يكون لديه علم بالحالة من أجل أن يقدم لها الإجابة، «لو مش عنده علم بالحالة يبقى مش يصح أنه يجاوبه»، موضحًا أن تفسير الأحلام على شاشات التليفزيون أمر لا يجوز.

تفسير الأحلام وتأويلها أمر صحيح

وأوضح العالم بالأزهر الشريف، أن تفسير الأحلام وتأويلها أمر صحيح وعلم صحيح يشترط له شرطان الشرط الأول أن يكون المؤل عالمًا بالتأويل، والشرط الثاني أن يكون المؤُل عالمًا بحال الشخص الذي رأي الحلم، بينما الأبراج لها صفات، وعلم، وهو يسمى علم الأبراج، «ممكن يقول صفات برج كذا أنه عصبي او اضطرابي، مفيش مشكلة».

وتابع الفيل قائلا: « لا يصح لعالم الأبراج أن يقول لشخص حظك اليوم كذا، ولا يصح أن نقول صاحب البرج كذا هيحصل له مشكلة كذا السنة دي، هذا ضرب من الجدل الذي لا يصح أبدًا، وهو أمر محرم لأن الشخص في هذا الأمر يتحدث عن غيبيات، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم».