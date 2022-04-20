أشرف الفيل لـ«حكم عقلك»: شرب الحشيش وتعاطيه حرام «فيديو»

أجاب الدكتور أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يشغل باب كثير من الشباب، وهو حكم شرب الحشيش، وعما إذا كان حلالا أو حراما، مؤكدًا أنّ شربه وتعاطيه حرام.

الحشيش ليس في درجة سُكر الخمر

أضاف «الفيل»، خلال استضافته ببرنامج «حكم عقلك» المذاع على تلفزيون «الوطن» خلال شهر رمضان، أن الحشيش نبات يسكر، ورغم أنه قد لا يكون يسكر مثل الخمور، لكنه يؤدي أحد أهم الأعمال التي يقوم بها أحيانا، حيث يزيد إفراز مادة طبيعية يفرزها المخ، فيضطر المخ إلى الاعتماد عليها، وهذا الأمر يمثل مخالفة للواقع ومخالفة للفطرة التي فطر الله الإنسان عليها.

حاجة ملحة إلى تناول الحشيش عند المتعاطين

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف: «وبذلك يحتاج الإنسان إلى هذه المادة بكثرة، فيكثر منها وتؤدي به إلى عدة الأمور، حيث يدمن ذلك الحشيش، ولا يستطيع أن يهدأ إلا إذا شربه، وهذا أمر محرم، كما انه يؤثر في أعصاب الإنسان ويجعل الشخص عصبيا، وهذا أمر منهي عنه في الشرع، كما أنه تدخّل في المكونات الإلهية الخاصة بتكوين الإنسان».

وأكد، أنّ نبت الحشيش محرم، ولذلك جاء في الحديث أنّ «هذا المال خضرة حلوة، وإنّ كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم»، وهو ما يعني أن هناك خضرة ليست حلوة، مثل نبات البانجو والحشيش، والمخدرات، كما أنّ النباتات التي تنبت في فصل الربيع ليس جميعها صالحا للإنسان ونافعا له، منها ما يضر ومنها لا يضر، وعلى هذا كان الحكم بأنّ تعاطي الحشيش محرم.