نجل «سيدة المترو» يكشف تفاصيل إخلاء سبيلها: أمي كانت بتنصحهم وأنا فخور بها

قال مصطفى سليم، نجل «سيدة المترو» التي ضُبطت خلال الساعات الماضية بتهمة الاعتداء على فتاتين في مترو الأنفاق، إن والدته كانت تستقل المترو ورأت فتيات يرتدين ملابس غير محتشمة، فوجهت لإحداهن نصيحة، وقالت: «أنتي زي بنتي، وبلاش تلبسي هدوم مكشوفة عشان مفيش شاب يتضايق».

تم إخلاء سبيلها بعد التصالح

وأضاف «سليم» خلال فيديو لـ«الوطن» أن والدته رأت فتاة تصورها خلال نصيحتها لها، فنزعت الهاتف من يدها، وبعدها تم التصالح، وإخلاء سبيل والدته.

وتابع نجل سيدة المترو أن والدته عادت للمنزل، وحكت له الموقف، وقالت له إنها كانت تنصحهن فقط، لأنهن مثل بناتها، مضيفًا، أنهم من عائلة محترمة الجميع يشهد لهم في منطقة سكنهم، ووالدته سيدة محترمة وتخاف الله، وكانت تنصحهن لوجه الله، مؤكدًا أن والدته لم تقصد أي شيء، ولا تستحق كل ما حدث معها.

والدته كانت تنصح الفتاة لوجه الله

وأشار إلى أن والدته قالت لها إنها تنصحها لوجه الله، وقالت لها: «يا بنتي أنا لا ضربتك ولا شتمتك، بس بقولك اعدلي من نفسك، كل ده حصل عشان بقولك اعدلى نفسك ميرضيش ربنا».

لا توجد أي خصومة مع الفتيات

وأكد أنه لا يوجد أي خصومة سابقة بينهم وبين الفتاة، ولا حتى سابق معرفة، ووالدته سيدة مشهود لها في منطقة دار السلام.

نجل سيدة المترو: فخور أنها أمي

وعن رد فعل الآخرين قال: إن الجميع يقف في صف والدته، مضيفًا: «بيقولوا إنها ست بـ100 راجل، وست يتشرفوا بأنها أمهم»، مشيرًا إلى أنه فخور بها و«يتشرف بأنها والدته وبما حدث، وأنها كانت تقدم النصيحة، وهناك من يتقبلها ومن لا يتقبلها، وقدر الله وما شاء فعل».

الصلح حدث في النيابة

وأكد أنه جرى الصلح بين الأطراف أمام جهات التحقيق، ولا يوجد بينهم أي مشاكل حاليًا، موضحًا رد فعلهم بعد إخلاء سبيل والدتهم قائلًا: «الحمد لله وملناش دعوة بأي مشاكل تانية».

قصة انتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كانت أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه تعدي سيدة على فتاتين بالضرب والتوبيخ بسبب ملابسهما التي زعمت السيدة أنها غير محتشمة.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وطالب عدد من رواد تلك المنصات بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك السيدة، وتمكنت أجهزة الأمن في القاهرة من القبض على السيدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما باشرت جهات التحقيق، وأمرت بالقرار السالف ذكره.