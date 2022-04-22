في الحلقة 21 من مسلسل يوتيرن.. ريهام حجاج تضع خطة للانتقام من كريم قاسم

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 21، سماع ريهام حجاج «يارا» إلى تسجيلات المكالمات الهاتفية بين ابن خالتها كريم قاسم «خالد» ومحمود حافظ «شوقي» بعد أن أسمعتها عبير صبري للتسريبات، واتضح أن هناك اتفاقا بينهما للاستيلاء على أموالها.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 21

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 21 بطولة ريهام حجاج، ذهب عماد رشاد والد أيمن القيسوني «يوسف» إلى النيابة للشهادة ضد ابنه، والدفاع عن زوجة أبنه كما وعد والدها توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» بتسحيل فيديو اعتذار لها وينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نفس الوقت ذهبت ريهام حجاج «يارا» إلى عبير صبري زوجة كريم قاسم «خالد» في مكتبها ليتفقوا على خطة ضد «خالد» ليتمكنوا من أخذ حقهم باحترافية، ولكن سوف يبدأون بالانتقام من أيمن القيسوني «يوسف» وبعدها يأتي دور ابن خالتها.

الحلقة 21 مسلسل يوتيرن

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 21، لاحظت ريهام حجاج اختفاء أحد خواتمها الألماظ الذي أهدها لها زوجة أيمن القيسوني «يوسف» في عيد الحب، وبعد أن استوعبت فكرة السرقة اتضح أن بنت خالتها قد تسللت إلى غرفة نومها وسرقته منها دون علمها.